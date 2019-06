Vinderen er fundet: Horsens-firma skal bygge for 80 millioner kroner i Rødekro

Rødekro: Det var en milepæl, da direktøren for Museum Sønderjylland, Henrik Harnow, for et år siden kunne fortælle, at pengene nu var i hus. Med støtte fra de fire sønderjyske kommuner, A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden var det lykkedes at rejse 80 millioner kroner til byggeriet af et nyt magasin i industrikvarteret Brunde ved Rødekro.

Nu er der så atter nyt. En enig dommerkomité har valgt, at det bliver BASE Erhverv, der skal stå for opførelsen af de 6000 kvadratmeter magasin med tilhørende bevaringscenter og plads til at få børn og unge på besøg.

- Vi fik tre gode bud, men projektet her vandt på alle parametre, fortæller Henrik Harnow, der kalder byggeriet "stilrent og elegant", men lige så vigtigt har det været, at der indendøre er en god logistik i forhold til det, der er nybyggeriets primære funktion: Korrekt opbevaring af de sønderjyske museers omkring 250.000 museumsgenstande, der i dag er spredt rundt på 60 lokationer under utidssvarende forhold.

- Nu skal projektet tegnes i alle detaljer, og der skal en byggetilladelse i hus, men vi håber på, at de fire sønderjyske borgmestre kan tage første spadestik først i det nye år, siger Henrik Harnow.