Det lykkedes vægteren at køre fra stedet, men da han kører under en gangbro på Camma Larsen Ledets Vej, står den samme gruppe unge på broen og fyrer bomberør af mod bilen, og der bliver også kastet med sten.

Høje Kolstrup: Det gik helt galt, da en vægter fra Kley's Vagttjeneste i Sommersted klokken 03.30 mandag morgen blev kaldt ud til Høje Kolstrup Skole tæt ved Aabenraa, hvor en tyverialarm var gået i gang. Det viste sig at være en falsk alarm, men da vægteren fra vagttjenesten var i gang med at skrive en rapport, blev han pludselig omringet af seks-syv unge mennesker, der var mellem 15 og 18 år gamle og iført hættetrøjer.

Politiet bliver tilkaldt

Vægteren stopper op efter at være blevet ramt af stenen, og han vælger naturligvis at ringe til politiet. Da ordensmagten i form af to betjente ankommer, står de unge mennesker stadig på broen, og politiet vælger derfor at tilkalde forstærkning.

- Da forstærkningen kommer, er de unge forsvundet, siger Johannes Kley, der er lidt chokeret over, at politiet ikke turde gribe ind i første omgang.

Det er ikke første gang, at Kley's Vagttjeneste har problemer på Høje Kolstrup. For en måneds tid siden løb en vægter ind i lignende problemer, og det huer ikke Johannes Kley.

- Jeg frygter, at der er et parallelsamfund på vej på Høje Kolstrup, hvor danske værdier og kultur ikke bliver respekteret, siger han.

Ifølge politiet er der lidt usikkerhed omkring, hvad der er årsagen til den smadrede rude. I døgnrapporten står der, at det skyldes en fodbold, men det kan Johannes Kley ikke få til at passe.

- Min vægter siger, at det var en sten, og den blev også fundet, siger han.

Politiet vil selvfølgelig gerne i kontakt med de unge mennesker.

- De var iført sort tøj og sorte hætter trukket ned foran ansigtet. De talte dansk med mellemøstlig accent, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.