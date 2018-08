Ung mor dømt for vold mod lille datter

En kvinde fra Aabenraa er idømt 30 dages betinget fængsel for at have udøvet vold mod sin lille datter gennem en periode på seks år.

Aabenraa: En 25-årig kvinde fra Aabenraa er kendt skyldig i vold mod sin lille datter.

Mandag blev hun idømt 30 dages betinget fængsel ved Retten i Sønderborg. Her stod hun tiltalt for talrige gange at have tildelt sin nu ni-årige datter flere slag med flad hånd på ballerne, håndleddene, baghovedet og nakken, ofte med smerte og mærker til følge. Volden skulle være stået på gennem en periode på seks år, fra datteren var cirka to år i 2011 til september 2017.

Anklagerfuldmægtig Kristen Flethøj Ege er godt tilfreds med dommen.

- Jeg havde påstået lidt mere, men det var på det niveau, det skulle ligge. Der var en mindre teknisk ændring, fordi forholdene mellem 2011 og 2013 var forældede. Derfor gælder dommen for forhold fra 2013 til 2018. Det er min vurdering, at det ikke havde betydning for sanktionsniveauet, siger Kristen Flethøj Ege.

Dermed er kvinden dømt for forhold, der rækker videre end i anklageskriftet, der kun går til september 2017.

Politiet blev bekendt med sagen, da man modtog en anmeldelse fra kvindens ekskæreste.

- Det var sådan, det begyndte, siger anklager Kristen Flethøj Ege.

Ifølge ham udbad den 25-årige kvinde sig betænkningstid. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hendes advokat Lone Adolphsen.