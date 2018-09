Når september rinder ud, rinder tiden for A Hereford Beefstouw - Holdbi Kro også ud. Paul Loichtl, der har forpagtet kroen i 16 år, har søgt andre udfordringer, og det er ikke lykkedes at finde en afløser. Foto: Claus Thorsted

Det er ikke lykkedes ejeren af A Hereford Beefstouw-kæden at finde en ny forpagter til restauranten i Holdbi, og derfor lukker den med månedens udgang.

Holdbi: Det er mere end 300 år siden, Holdbi Kros daværende indehaver, Christian Thielsen, fik en adelig bevilling - og kroen har som den eneste landevejskro i Danmark også haft både en hertugelig og kongelig bevilling - men nu er det med stor sandsynlighed slut. Siden 1981 har Holdbi Kro, der ligger mellem Aabenraa og Kruså, været drevet som en A Hereford Beefstouw-restaurant, men Paul Loichtl, der har været forpagter i 16 år, har søgt nye udfordringer. - Vi kan simpelthen ikke finde nogen, der vil drive den kro. Det er en lillebitte restaurant, som er afhængig af at have et rigtigt dygtigt par som Paul og hans kone. Sådan nogle gror ikke på træerne, siger Lars Damgaard, direktør i Aage Damgaard ApS, som driver ti A Hereford Beefstouw-restauranter i Danmark og fire i udlandet. - Og du må gerne skrive, at hvis der er nogen, der har lyst til og ambitioner om at drive en kro, er vi villige til at snakke om alt. Det behøver bestemt ikke være en A Hereford Beefstouw. Finder vi de rette folk, kan det også være begyndelsen til en ny Fakkelgaarden. Rammerne er der, og man kan bo der, tilføjer han.

Det er med et vist vemod, men det er også med basis i, at det forretningsmæssigt er på et meget lille grundlag. Lars Damgaard, direktør, Aage Damgaard ApS

Foto: Claus Thorsted Paul Loichtl glæder sig til at starte i Torvehallerne i Sønderborg, men han er ked af, at han bliver den sidste vært på Holdbi Kro, som lukker efter mere end 300 år. Foto: Claus Thorsted

Flere muligheder i spil Restauranten i Holdbi er uden konkurrence den A Hereford Beefstouw med det mindste befolkningsunderlag. - Det er det med usvigelig sikkerhed. Selv en by som Skive har 25.000 indbyggere og et stort opland inden for 30-40 kilometer, fortæller Lars Damgaard. Det er Aage Damgaard ApS selv, der ejer den historiske kro i Holdbi, så den forgæves søgen efter en ny forpagter betyder også, at kroen forsøges solgt. - Vi har allerede forsøgt at sælge den. Den mission er ikke lykkedes. Vi er stadig interesserede i at sælge bygningen, og vi er også til at snakke med, hvis de rigtige folk er der, men ikke nødvendigvis har penge, siger Lars Damgaard.

Foto: Claus Thorsted Siden 1675 har der været noget, som hedder Holdbi Kro, men lige om lidt er det slut. Medmindre, der indtræffer et mirakel. Foto: Claus Thorsted

Det rette tidspunkt 39-årige Paul Loichtl er blevet til 55-årige Paul Loichtl med Holdbi Kro, og det har spillet ind, da han valgte at sige farvel pr. 1. oktober. - Jeg har været der i 16 år og synes, jeg trænger til luftforandring. Nu fik jeg så et godt tilbud om at overtage Torvehallerne (i Sønderborg, red.), forklarer han, der har drevet kroen sammen med sin hustru, Margrid. - Vi elsker stedet, der er så smukt, og vi har virkelig brugt mange kræfter og timer på det. Efter det blev offentliggjort, at vi stopper, er der mange stamgæster, som er kommet forbi for at få et "sidste" måltid på A Hereford Beefstouw - Holdbi Kro. Jeg er selvfølgelig også ked af at være den sidste kromand på stedet efter 300 år, siger Paul Loichtl. Ifølge kromanden er det ikke, fordi forretningen ikke hænger sammen, at han vælger at søge nye udfordringer. - Men det kræver, at man er der rigtig meget selv. Hvis man ikke arbejder mange timer, kan det ikke lade sig gøre. For mig har det været en livsstil, fastslår Paul Loichtl, der allerede nu bor halvdelen af tiden i Sønderborg, hvor parret har købt lejlighed.