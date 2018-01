Torpederede stakit og hæk: Formodet spritbilist landede i villahave

Aabenraa: Lørdag morgen klokken 06.40 mistede en ung mand herredømmet over sin bil på en villavej i Aabenraa. Bilen ramte både et stakit og en hæk for slutteligt at lande på taget.

Betjentene havde mistanke om spritkørsel og fik udtaget en blodprøve hos den 22-årige bilist, som er fra oplandet til Aabenraa. Manden blev efterfølgende sigtet for spritkørsel, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Politiet har ikke ønsket at oplyse vejnavnet med den begrundelse, at den vil beskytte mandens identitet, som kunne komme frem ved hjælp af bilens nummerplade. En freelance-fotograf var dog på pletten, og han oplyser, at uheldet skete på Tøndervej i Aabenraa.

Til oplysning skriver JydskeVestkysten ikke navnene på sigtede i sådanne sager, ligesom vi i øvrigt også slører bilers nummerplader, hvis vi vælger at bringe billeder i forbindelse med uheld.