Styrkeprøve: Vermund og Thulesen Dahl tager direkte duel i Sønderjylland

Partilederne Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF) skal i direkte kamp foran syd- og sønderjyderne, når politikerne i marts deltager i debatarrangement i Aabenraa. De to toppolitikere er direkte konkurrenter i kampen om de syd- og sønderjyske stemmer ved det kommende folketingsvalg, og debatten bliver derfor en vigtig styrkeprøve før valget.

Politik: JydskeVestkystens læsere får nu mulighed for at opleve en af de mest opsigtsvækkende dueller i den kommende valgkamp. Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har takket ja til at deltage i et debatarrangement i Aabenraa torsdag den 7. marts. Debatten er arrangeret af JydskeVestkysten og er en del af konceptet JV Direkte. Her vil abonnenter få forsmag på det kommende folketingsvalg, hvor netop de to partiledere må betegnes som ærkerivaler. De stiller nemlig begge op som spidskandidater i Sydjyllands Storkreds, og derfor vil der være hård kamp om de syd- og sønderjyske vælgere. Dansk Folkeparti står særlig godt i Sønderjylland, hvor de ved valget i 2015 fik omkring 30 procent af stemmerne i de sønderjyske kommuner og blev det største parti i alle kommunerne. Valgresultatet gav Sønderjylland tilnavnet "det gule Danmark". - Alle øjne på Christiansborg vil være rettet mod den her debat. Der bliver virkelig talt meget om kampen mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og hvor stort et indhug Nye Borgerlige potentielt kan gøre på Dansk Folkeparti. Og der bliver den her debat styrkeprøven de to partier imellem, siger avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, der er ordstyrer under debatten.

JV Direkte Debatarrangementet er gratis og finder sted på Folkehjem i Aabenraa torsdag 7. marts klokken 17-19. Der er kun adgang for JydskeVestkystens abonnenter, og billetter skal bestilles på forhånd på hjemmesiden www.jvshop.dk . Der er et begrænset antal billetter.Arrangementer har på forhånd tiltrukket sig stor opmærksomhed, og TV2 News har allerede meldt sin ankomst.

Udlændinge Det var Pernille Vermund, der i september tog initiativ til arrangementet, da hun gennem JydskeVestkysten inviterede Thulesen Dahl til debat. En invitation, DF-formanden med det samme takkede ja til. Knap et halvt år efter er det nu lykkedes at finde en dato. - Der er ingen tvivl om, at det vigtigste for mig er, at der kommer styr på udlændingepolitikken. Og derfor er mit budskab til Thulesen Dahl: Kom nu, Kristian. Lad os få løst udlændingepolitikken fra bunden, siger Pernille Vermund. Kristian Thulesen Dahl lægger til gengæld vægt på, at det skal handle om meget mere end udlændinge. - Når det handler om udlændingepolitikken, har jeg en vurdering af, at de ligger meget tæt på, hvad vi gerne vil. Forskellen er metoden, vi arbejder rent politisk. Men når vi kommer til velfærd og økonomisk politik, er der stor forskel på, hvad vi ønsker, siger Thulesen Dahl, der ikke er overrasket over, at Nye Borgerlige helst vil diskutere udlændinge med DF. - Det tager jeg bare som udtryk for ren taktik. De tænker i Nye Borgerlige, at vejen over spærregrænsen er ved at få stemmer fra DF og ved at give indtryk af, at de kan en masse på udlændingeområdet, som vi ikke kan, siger han.

Økonomisk politik Thomas Funding forudser, at store dele af debatten vil dreje sig om udlændingepolitik. Men understreger også, at der skal gives svar på mange andre områder. - De skal selvfølgelig debattere udlændingepolitik, for udlændingeområdet er arnestedet for den konflikt og konkurrence, der er mellem de to partier. Men der er også andre ting, der skal diskuteres. For hvor de måske ligner hinanden på udlændingeområdet, er det eksempelvis på det økonomiske område to helt forskellige partier, siger han. Der skal senest afholdes folketingsvalg 17. juni.