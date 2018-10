Det bliver Ole Damm, der fremover kommer til at stå i spidsen for forsyningsselskabet Arwos.

Aabenraa: Forsyningsselskabet Arwos i Aabenraa har fået ny direktør, og valget faldt på den 56-årige Ole Damm, der kommer fra en stilling hos energiselskabet SE. Den nye mand i spidsen for Arwos glæder sig til at komme i arbejdstøjet, og det sker den 1. december.

- Arwos er en rigtig spændende virksomhed, som jeg gerne vil være med til at videreudvikle, siger Ole Damm, der bor i Aabenraa sammen med sin familie.

Ole Damm er uddannet ingeniør, og den nye direktør og Arwos er ikke ukendte for hinanden. Begge har eksempelvis været involveret i projekter om at tiltrække Apple og Googles datacentre til Aabenraa Kommune.

- Vi ser frem til at byde Ole Damm indenfor i Arwos. Han har kompetencerne og erfaringen til at tage Arwos de næste skridt, siger Jens Wistoft, der er bestyrelsesformand for Arwos.