Sønderjyske storke får spisekammer til 100.000 kroner

I den kommende uge går arbejdet med at grave et 800 kvadratmeter stort paddevandhul i Smedager ved Bolderslev i gang. Det skal sikre, at fremtidige storke i landsbyens rede får lettere ved selv at finde føde.

På mandag rykker gravemaskiner fra Lendemark Entreprenørforretning nemlig ind på Benny Appels jord cirka 50 meter fra storkereden og begynder at grave ud til det, der skal blive et 800 kvadratmeter stort vandhul til padder. Arbejdet skal være afsluttet første uge af marts, så alt atter ånder fred og idyl, når storkeparret Tommy og Annika i april forhåbentlig atter smækker de lange, røde stænger ind på Smedagervej 47.

Det nye paddevandhul bliver meget, meget lavvandet og det er der ifølge storkeekspert Mogens Lange Petersen en god forklaring på:- Det skal gerne tørre ud i løbet af sensommeren, fordi der ellers er en risiko for, at der kommer fisk i vandhullet. Der skal der nemlig helst ikke, for de æder både padder og æg. Det er meningen, at det er regnvand, der stille og roligt skal fylde det nygravede vandhul, men skulle der mod forventning ikke komme nedbør nok, vil der blive overført vand fra en nærliggende boring.

Der vil hurtigt komme liv

Det er storkevenner fra det ganske land, der har sikret, at Smedager-storkene nu får deres eget spisekammer, der løber op i en udgift på samlet 100.000 kroner. Halvdelen af pengene er kommet ind på blot halvanden måned via private donationer til Storkene.dk, mens foreningen selv har lagt resten af beløbet.

- Det er blevet dobbelt så dyrt, som vi havde regnet med, fordi jorden er så sandet, at vi er nødt til at fore vandhullet med ler, så det kan holde på vandet, forklarer storkeekspert Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk, der ser frem til, at det begynder at myldre med liv i det nyetablerede vandhul.

Det vil det begynde med forholdsvis hurtigt, lyder vurderingen fra Mogens Lange Petersen.

- Der er formentlig ikke ret mange padder i området, da der ikke er mange egnede steder for dem omkring Smedager, men de vil hurtigt komme, for de er gode til at finde vand, siger storkeeksperten, der fortæller, at et hjulspor, hvor der har samlet sig vand, kan være nok til, at en padde lægger æg.