SønderjyskE river kontrakt med svensker i stykker

Aabenraa: Da SønderjyskE's håndboldkvinder mandag tog fat på forberedelserne til den kommende sæson i 1. division, manglede der et kendt ansigt i flokken.

Den 26-årige playmaker Fatos Kucukyildiz, der ellers skrev under på en toårig kontakt, da hun sidste sommer kom til klubben, er rejst hjem til Sverige.

- Fra begge sider var vi enige om, at det var det bedste at gøre. Det har været svært for hende helt at falde til her, forklarer cheftræner og sportschef Olivera Kecman, der fra sin stol har set lidt for svingende præstationer fra svenskeren, der var udset til at skulle være en af holdets bærende spillere.

- Hun er en fantastisk håndboldspiller, men hun er ikke blevet helt den profil, vi havde håbet på. Vi har sagt farvel til hinanden på en pæn måde, og vi ønsker Fatos alt det bedste fremover, siger Kecman.