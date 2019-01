Søger vidner: Ung kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse

Aabenraa: Klokken 4.26 nytårsnat modtog politiet en anmeldelse om et tilfælde af blufærdighedskrænkelse i Store Pottergade. En 21-årig kvinde på vej hjem fra byen blev antastet af en ukendt gerningsmand, som befølte hende flere steder på kroppen - også på intime steder.

Det lykkedes kvinden at vriste sig fri, men kort efter indhentede manden hende igen og forsøgte at vriste tasken fra hende. Det mislykkedes imidlertid, men politiet ligger inde med et signalement af manden, der beskrives som værende af en anden etnisk oprindelse end dansk, cirka 20 år, 170 cm høj, spinkel og mørk i huden med kort, sort hår. Han var iført en kort, sort vinterjakke, sorte bukser og sorte sko.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har befundet sig i området omkring Store Pottergade centralt i Aabenraa omkring gerningstidspunktet. Det kan ske på telefon 114.