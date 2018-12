Skærpet opsyn på stort værk efter metaltyveri

Efter sidste weekends tyveri af tonsvis af aluminium er der blevet skruet op for kontrollen ved Enstedværket.

Styrtom: Mellem 12 og 15 tons aluminium til en samlet værdi af ikke under 70.000 kroner. Det var resultatet af det metaltyveri, der fandt sted i den forgangne weekend ved Enstedværket i Styrtom tæt ved Aabenraa. Enstedværket er lige nu ved at blive revet ned, og det står ejeren af værket, Aabenraa-virksomheden Rimeco, for.

Hos Rimeco har tyveriet af de mange tons aluminium allerede resulteret i handling.

- Vi ved ikke, om tyveriet er foregået om natten, men vi har under alle omstændigheder iværksat natpatruljering på området, og der er i det hele taget kommet mere opsyn, siger Klaus Peter Riggelsen, der er direktør for Rimeco.

Efter den første omtale af tyveriet ved Enstedværket i JydskeVestkysten har flere undret sig over, hvordan det kan lade sig gøre at slippe afsted med op til 15 tons aluminium.

- Hegnet er blevet åbnet, og man er så kommet ind med et eller flere køretøjer. Hvordan de har læsset de mange tons aluminium, ved jeg ikke, men de har vidst, hvad de er kommet efter, for det er udelukkende aluminium, der er blevet stjålet, siger Klaus Peter Riggelsen.