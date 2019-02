Dansk Folkeparti i Aabenraa mener, at formanden for det tyske mindretal bør gå af, efter at han delte et opslag, der sammenligner DF med nazister.

- Jeg havde forventet en afstandtagen fra baglandet, men det er ikke sket. Derfor reagerer jeg nu. Jeg håber, det her kan fremprovokere en reaktion fra mindretallets bestyrelse, og at den fratager Hinrich Jürgensen formandsposten, siger Ejler Schütt og tilføjer, at det er en enig byrådsgruppe i Aabenraa Kommune, der står bag opfordringen.

At Ejler Schütt først nu går ud og taler for, at Hinrich Jürgensen bør gå af som formand for det tyske mindretal, skyldes det, at han havde forventet en reaktion fra mindretallets bagland.

- Hinrich Jürgensen bør gå af som formand. Jeg finder hans opslag for helt ubeskriveligt modbydeligt, og det skal ikke blot få lov at dø. Jeg ved godt, at han har udtrykt fortrydelse og undskyldt, men det giver jeg ikke en disse for. Ånden er sluppet ud af flasken, og luften er blevet forpestet, siger Ejler Schütt, der er formand for Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Det tyske mindretals formand, Hinrich Jürgensen, delte for to uger siden et opslag på Facebook, hvor Dansk Folkeparti sammenlignes med topnazisten Hermann Göring. Formanden for mindretallet beklagede efterfølgende opslaget, og fik det slettet, men det er ikke nok for Dansk Folkeparti i Aabenraa.

Jeg har begået en fejl, og jeg har både beklaget og undskyldt at have delt opslaget.

"Har Dansk Folkeparti husket at takke Hermann Göring?", står der i opslaget, som er skrevet af Facebook-gruppen "Nej tak til nazisme", og som formanden for det tyske mindretal, Hinrich Jürgensen, delte på sin private Facebook-profik 6. februar.I teksten til opslaget står der videre, at "vi ved præcis, hvordan DF ønsker, at valgkampe skal foregå: Alt skal handle om udlændinge, som skal have skylden for alt. Og hvis man ikke er enig, så hader man Danmark". Der afsluttes med at konkludere, at denne strategi er opfundet af nazisterne i 30'erne.

Sagen er afsluttet

Hos det tyske mindretal undrer man sig over, at sagen igen er poppet op.

- Hinrich Jürgensen har trukket opslaget tilbage og beklaget, at han har delt det. Desuden har han sagt, at det er upassende at sammenligne Dansk Folkeparti med nazisterne. Dermed betragter vi sagen som afsluttet, siger Harro Hallmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretal.

Det gør hovedpersonen også selv.

- Min fejl består i, at jeg deler et opslag, som jeg hverken har skrevet eller kommenteret. Der er ingen, der derfor ved, om jeg er for opslaget eller ikke. Jeg har begået en fejl, og jeg har både beklaget og undskyldt at have delt opslaget. Det er ret upassende at sammenligne DF med nazisterne, og det var absolut ikke min mening, siger Hinrich Jürgensen.

Formand for det tyske mindretal er dog også klar over, at han ikke alene kan lægge låg på sagen.

- Jeg kan ikke forhindre andre i at lægge mere i det, siger Hinrich Jürgensen.