Så er den gal igen: Bageri politianmeldes for dårlig hygiejne

Hellevad: Inden for de seneste fem måneder har Sønderjysk Rugbrødsbageri i Hellevad haft besøg af Fødevarestyrelsen tre gange, og alle kontrolbesøg har resulteret i både sure smileyer, poitianmeldelser og bøder.

Det er håndteringen af fødevarer og rengøringen, det halter med hos Sønderjysk Rugbrødsbageri, og ved det seneste kontrolbesøg den 25. juli fik virksomheden sure smileyer for dårlig hygiejne i forbindelse med håndteringen af fødevarer og rengøringen. Samtidig blev virksomheden politianmeldt for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Kontrolbesøget den 25. juli varede tre timer og 40 minutter, og af kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen fremgår det, at Sønderjysk Rugbrødsbageri har store problemer med hygiejnen.

- Når ventilatoren står på gulvet, er der mulighed for, at skidt fra gulvet blæses op på de færdigbagte brød. Rugbrødssprøjte er ikke gjort ren og fremstår med sort belægning og snavs mellem sprøjte og bånd. Stor ælter er beskidt på yderside, og der kan kradses skidt af med en negl på siden. I kølerummet er der begyndende skimmelvækst på en lampe, i et hjørne og over en dør, er nogle af de ting, som Fødevarestyrelsen har slået ned på i kontrolrapporten.