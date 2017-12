Reese har byen og havet i blodet

Henrik Reese, bådhandler og kapsejler, har drevet Reese Marin i Aabenraa siden 1979. Generationsskiftet er i fuld gang, og nu har bådene også fået tag over hovedet.

AABENRAA: Familien, sejlsporten og hjembyen Aabenraa er de tre ting, der virkelig betyder noget for 71-årige Henrik Reese. Han er stadig frontfigur i Reese Marin, men næste generation i virksomheden er kørt i stilling. Allerede for fem år siden købte den yngste søn, Kasper, 40 procent af virksomheden og den mangeårige medarbejder Michael Hohmann købte 20 procent. Selv om Henrik Reese stadig sidder i chefkontoret, vil han dog gerne frabede sig at blive kaldt direktør. - Direktører er der så mange af. Jeg er bådhandler - de er langt mere sjældne, siger han. Firmaet har på det seneste taget et par store skridt ind i fremtiden. I forbindelse med Aabenraa Havns ombygning af Sydhavn, er Reese Marin rykket ind i havnens store lagerhal, og firmaet overtager ansvaret for de to flydebroer i Sydhavn. Næste skridt er en ny kontorbygning, der i løbet af foråret vil bliver opført nord for lagerhallen. - Det giver jo helt andre perspektiver, når man har en søn, der vil køre tingene videre, siger Henrik Reese. I bådbranchen er han ofte blevet drillet med, at han altid har opbevaret sine både i fri luft. - Jeg har altid svaret, at mine både jo er beregnet til udendørs brug. Men nu er vi rykket ind i hallen, og nu driller de så igen, siger Reese. Her på den næstsidste dag i året, er det Henrik Reese, der er mødt ind på kontoret, og det er også ham, der lidt senere tager turen til Fyn for at vurdere en brugt båd. - De to andre har jo små børn, så jeg tager gerne de her skæve vagter, siger Reese, som ikke har nogen planer om at drosle ned. - Når folk spørger mig, plejer jeg at sige, at jeg går ned på 30 timer, når jeg fylder 80, siger han.

Familien Henrik og Yrsa Reese har tre børn.Claus Reese, 52, er direktør for den tyske tøjkæde, NewYorker og bor i til hverdag Braunsweig, men han har hus i Hostrupskov.



Lene Reese, 46, bor i Aabenraa og er chef for kommunens dagpleje.



Efternøleren, Kasper Reese, 30, er medejer af Reese Marin og ved at bygge hus i Hostrupskov.



Desuden har de otte børnebørn.

Sejlsporten I en blikæske på kontoret hos Reese Marin på Sydhavn ligger medaljerne. To verdensmesterskaber, to europamesterskaber, fem nordiske mesterskaber og 11 danske er det blevet til. Set i bakspejlet forstår sejlsportsmanden ikke rigtigt, hvordan han fik tid til sejlsporten samtidig med livet som selvstændig bådhandler. Med det fik han, og det har han for så vidt stadig. I hvert fald vandt Henrik Reese stort set alle sæsonens aftensejladser for folkebåde i Aabenraa Sejlklub i sommer. Reese er æresmedlem i sejlklubben og har været med i rigtigt mange år. Han voksede op hos bedsteforældrene i en en stor hvid villa ved Lindsnakke, og her ved fjordens bred begyndte det hele med tømmerflåder. Som ung blev Henrik Reese uddannet klejnsmed, og under uddannelsen tog han ekstrajob hos et firma, der solgte bådmotorer. Han blev nemlig som 19-årig gift med sin Yrsa, som han for et par år siden kunne fejre guldbryllup med, og rollen som familiefar krævede lidt ekstra indtægter. Henrik Reese fik smag for bådbranchen, og blev ansat i Skandinavisk Motorkompagni, der blandt importerede både fra Norge. Her var det dog motorbåde, det handlede om, og Henrik Reese interesserede sig mere for sejlbåde. Sammen med Erik Andersen stiftede han EA Bådimport Aabenraa. Senere blev han eneejer, og firmaet skiftede i 1979 navn til Reese Marin.

Hjemme i Aabenraa Bådbranchen er meget afhængig af de økonomiske konjunkturer, men Reese Marin har nydt godt af, at kundekredsen både er dansk og tysk. - Når der har været krise i Tyskland, har vi i stedet solgt både i Danmark og omvendt. Værst var det i krisen i 2008 og 2009, hvor det var skidt med salget i både Danmark og Tyskland. Da måtte vi have lidt penge med hjemmefra, for at få det til at nå sammen, siger Henrik Reese. - Men nu er de gode tider tilbage, og det er også derfor, vi tør at binde an med den investering, som nu sker i Sydhavn. Reese Marin har gennem årene skiftet adresse flere gange, men Henrik Reese har aldrig været i tvivl om, at firmaet hører hjemme ved havnen i Aabenraa. Henrik Reese er Aabenraa-dreng og byen er centrum i tilværelsen for både ham og familien. Med opbygningen af Sydhavn bliver der for første gang mulighed for at have bådene liggende direkte ved siden af firmaet. Hidtil er de blevet sat i vandet ved Gammelhavn og derfra sejlet ud til sejlklubben, hvor Reese Marin har haft faste pladser.