Politiet på bar bund: Sko eksploderede midt under morgencigaretten

Rødekro: En medarbejder hos Carglass i Brunde ved Rødekro var tirsdag morgen udsat for en meget usædvanlig hændelse. Mens den unge mand var i gang med sin morgencigaret, begyndte der at ske underlige ting i hans ene sko. Det kulminerede med en form for eksplosion, hvor skoen fløj af, og skoens stålkappe blev efterfølgende fundet i et træ.

Politiet aner ikke, hvad der er sket.

- Der er muligvis sket en eller anden form for selvantændelse, men vi ved det ikke, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet kom den unge mand ikke alvorligt til skade, men han fik mindre skader på sin fod.

Politiet tog sagen meget alvorlig og forsøgte på flere måder at få opklaret mysteriet.

- Vi har været i kontakt med forskellige eksperter. Det gælder blandt andet en kemikalieekspert, og vi havde også hunde ude at dufte på stedet, men vi aner simpelthen ikke, hvad der er sket, siger Thomas Berg.