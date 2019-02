Politiet advarer: Falske pengesedler i omløb

Aabenraa: Mindst fire gange er der i løbet af weekenden blevet betalt med falske pengesedler i forretninger i Rødekro, og politikommissær Jens Peter Rudbeck, leder af Syd- og Sønderjyllands Områdestation Syd, vil ikke blive overrasket, hvis der de kommende dage dukker flere anmeldelser op.

- Det er vigtigt, at de erhvervsdrivende i Rødekro og Aabenraa bliver opmærksom på, at der er de her sedler i omløb. I travlheden kan man nemt blive snydt, siger han.

Den første anmeldelse kom lørdag eftermiddag fra Sunset Boulevard på Kometvej ved motorvejsafkørslen. Her havde en kunde betalt med en 1000 kroner-seddel, som viste sig at være falsk. Det blev dog først opdaget, da vedkommende var væk.

Det samme gjorde sig gældende ved de øvrige anmeldelser, der kom søndag fra Netto i Rødekro, hvor der var betalt med to falske 200 kroner-sedler, Sunset Boulevard havde opdaget endnu en falsk seddel, denne gang en 500 kroner-seddel, mens Burger King havde modtaget to falske 1000 kroner-sedler.

- Vi har flere ting, vi nu arbejder videre med. Blandt andet er der videoovervågning i Netto, forklarer Jens Peter Rudbeck.