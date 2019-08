Oprydning i fuld gang: Se sprængning af kraftværk helt tæt på

- Vi er godt på vej, men det tager tid, selv om vi arbejder os frem fra to sider. Det var en gedigen konstruktion, og meget af det jern, der er, er så massivt, at vi ikke kan klippe det med vores maskiner, men må bruge skærebrænder, forklarer Klaus Peter Riggelsen.

- Jeg regner med, at der går i hvert fald tre-fire uger endnu, før vi kan begynde at planlægge, hvornår det skal ske, men det bliver her engang i løbet af efteråret, fortæller Klaus Peter Riggelsen.

Først når de 650 tons skrot, sprængningen af kraftværksblokken gav, er fjernet, går Rimeco A/S i gang med næste etape: At fjerne det sidste af de to røde ører, hvor røggasrensningen foregik, og den 184 meter høje skorsten.

Fra Aabenraa til Skælskør

Når skorstenen og det sidste røde øre er væk, vil der kun være nogle få, omkringstående bygninger, der endnu mangler at blive fjernet, ligesom der er nogle kældre og noget kloakering og el, der skal tages hånd om.

- Som det ser ud nu, forventer jeg, at vi er i gang i godt et års tid mere. Allerede ved årsskiftet vil der dog være knap så meget at lave her, så da begynder vi at stille og roligt at flytte de første folk til Stigsnæsværket, der jo er vores næste store opgave, siger Klaus Peter Riggelsen.

Rimeco A/S offentliggjorde i begyndelsen af maj, at man sammen med tre andre virksomheder havde dannet selskabet Stigsnæs Industripark A/S, som af Ørsted havde købt Stigsnæsværket og den tilhørende Stigsnæs Transithavn.

Det er planen, at selskabet skal drive havnen ved Skælskør, men først skal det gamle, kulfyrede kraftværk rives ned. Et arbejde Klaus Peter Riggelsen forventer, at man vil kunne tage hul på til februar.