Mere end pølser og pommes frites: I år kommer der gourmetmad på Ringriderpladsen

Ringriderkomitéen har som ambition at lave en større folkefest end normalt, og det kræver nye initiativer. Ét af dem er gourmetboulevarden, som fire lokale restauranter har sagt ja til at være med i. Her serveres der alle fire dage under festen gourmetmad og drinks som alternativ til pølser og pommes frites.

Aabenraa: Tapastallerken, wienerschnitzel, smørrebrød, gourmetburger og stjerneskud.

I år bliver udvalget af mad under ringriderfesten i Aabenraa meget større. Fire lokale restauranter og en vinmand har sagt ja tak til ringriderkomitéens tilbud om en plads på den nye gourmetboulevard, og det er bestyrelsen for den fire dage lange fest glade for.

- Vi vil gerne lave en endnu større folkefest, og derfor har vi taget initiativ til, at de lokale restauranter kan lave deres egen restaurant på pladsen. Eneste krav er, at de ikke må servere junkfood, for vi vil have rigtig mad, så vi kan få et alternativ til pølser og pommes frites og få et andet publikum ind på pladsen. Vi vil gerne skabe en anden stemning, og vores tanke er, at hele byen skal være med i år, fortæller bestyrelsesmedlem i ringriderkomitéen, Lasse Meldgaard.

Ringriderkomitéen havde inviteret syv lokale restauranter til at være med, og Nelson, Royal, Hotel Røde-Kro og Skuden har sagt ja tak. Det samme har Kasper Faltz fra Vin og Gastro, som står for vin og drinks hos Royal. Ingen af dem var i tvivl om, at de ville være med, selvom flere af dem i forvejen er travlt beskæftiget i ringriderdagene med at levere mad til de andre arrangementer på pladsen.

- Det er en fed udfordring og et super fedt initiativ. Jeg har stået på pladsen og solgt ringriderpølser i mange år, så det bliver sjovt at prøve noget andet og være med til noget nyt på pladsen, siger Frank Carstensen fra Restaurant Royal, som mandag inden den store ringriderfrokost også serverer bobler og brunch.