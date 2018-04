Mærsk i Tinglev har fået banen i turbanen

- Vi er stolte over, at Chiquita igen har valgt os, siger salgsdirektør Søren Leth Johannsen i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at bananerne - takket være den nye teknologi - nu kan være 45 dage undervejs uden at modnes. Dermed kan de også holde sig længere i butikkerne.

Og det er netop arbejdet hér, der betyder, at MCI forleden kunne fortælle, at den berømte bananleverandør Chiquita netop har valgt at investere i yderligere 2500 kølecontainere af typen Star Cool Integrated, hvoraf de 1000 er udstyret med en særlig teknik - udviklet i Tinglev - hvor det er muligt at kontrollere atmosfæren i den lufttætte container.

Der spares også strøm

- Det er jo en udfordring at transportere frugt over lange distancer, men Chiquita har fundet ud af, at vores Star Cool er en pålidelig løsning for bananer, siger Søren Leth Johannsen om metoden, hvor der er fuld kontrol over blandingsforholdet mellem CO2, oxygen og nitrogen under transporten.

Det er ikke kun øget holdbarhed, der har fået verdens største banen-leverandør til at vælge dansk. Udviklingsarbejdet i Tinglev har også betydet, at MCI-containerne går for at være de mest energivenlige kølecontainere på markedet, og på Chiquitas hjemmeside, hvor man fortæller om indkøbet af de 2500 containere, skriver selskabet, at man reducerer energiforbruget med en tredjedel i forhold til de containere, der er blevet skiftet ud.