Der er kun 50 billetter tilbage til årets Aabenraa Revy, som har 30 års jubilæum. To lokale virksomheder har købt to forestillinger.

Aabenraa: - Vi må have ramt noget, som folk kan lide.

Glæden er stor hos folkene bag Aabenraa Revyen, som her toenhalv måned før premieren kan konstatere, at der kun er 50 billetter tilbage af de omkring 1100 billetter, som der er til de syv forestillinger.

- Det er vildt fedt, at der allerede i januar er udsolgt til de ordinære forestillinger og kun billetter tilbage til forpremieren. Vi er jo kun så gode som vores sidste revy, så vi må have ramt noget, som folk kan lide. Men det stiller også krav til os, for nu skal vi være så gode igen, at de kommer igen næste år. Dermed bliver vi også holdt til ilden af, at billetterne bliver revet væk, siger Christian Kühler fra revyen.

To lokale virksomheder har købt to af de syv forestillinger, og derudover er der mange gengangere blandt billetkøberne.

- Hvem virksomhederne er, kan jeg ikke afsløre, da jeg ikke er sikker på, at alle har fået noget at vide i virksomhederne endnu. Da vi lagde billetsalget op på Facebook den 6. januar, begyndte billetterne at gå som varmt brød, og vi kørte samtidig ud til de tidligere gæster med en plakat for at minde dem om at købe billet. Det har også hjulpet til, at det er gået så hurtigt, siger han.