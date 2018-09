Landsretten har talt: Afghansk familie skal blive i fængsel efter penis-skamfering

En afghansk mand er sammen med sin datter og svigersøn dømt skyldig i et brutalt overfald i en have i Tinglev tilbage i maj sidste år. De er idømt tilsammen otte års fængsel og udvisning.

Alle de dømte er fra Afghanistan og udvises, de to mænd for bestandigt, mens kvindens indrejseforbud gælder i 12 år.

Således blev landsrettens dom på ubetinget fængsel i tre år til nu 55-årige Mohammad Farog Mostaghim stadfæstet. Det samme blev straffen på to års ubetinget fængsel til hans nu 25-årige datter, Hadia Mostaghim. Hendes mand og faderens svigersøn, 27-årige Obaidullah Tawanuddin, fik skærpet sin fængselsstraf fra to års ubetinget fængsel til tre år.

Voldsofferet var dengang på besøg hos en kvinde, som boede i huset i Tinglev, og som tidligere har været gift med den dømte Mohammad Farog Mostaghim. Det var angiveligt jalousi, som lå bag overfaldet. Kvinden i huset var nemlig begyndt at se den 44-årige, og det skulle have fået den 55-årige eksmand til at samle familien til overfaldet. Ved overfaldet skulle den 44-årige først være blevet jagtet af gerningsmændene i haven, inden han blev holdt fast liggende og fik skamferet sin penis.

Domsmandsretten fandt det bevist, at det brutale overfald havde været nøje planlagt, og at volden - som betragtes som decideret afstraffelse - var udført i forening.

Familiestrid

Eksmanden får tre års ubetinget, fordi han var anstifter af overfaldet, mens hans svigersøns straf skærpes til tre år, fordi han førte kniven. Kvinden får et år mindre end de to mænd, fordi hendes rolle i voldsudøvelsen betragtes som mindre aktiv. I retten kom det frem, at hendes forhold til moderen - hvis nye kæreste hun havde været med til at overfalde - havde været dårligt, efter hun havde taget sin fars parti i en sag, hvor han var blevet dømt for vold mod moderen.

I forbindelse med dommen blev offeret tilkendt en tortgodtgørelse på 30.000 kroner, fordi retten vurderede, at han under voldshandlingen var blevet påført betydelige skader fysisk såvel som psykisk, som han stadig er påvirket af i dag. Der var desuden tale om en ydmygende og krænkende handling. Erstatningen fra byretten på cirka 45.500 kroner udgik.

I byretten blev broderen til kvinden, som var kærester med offeret, ligeledes dømt til to års fængsel for sin rolle i overfaldet. Han havde ikke anket til landsretten.