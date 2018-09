Reese Marin i Aabenraa har taget ny kontorbygning i brug. Dermed er endnu et skridt taget i forvandlingen af Sydhavn.

AABENRAA: Danmarks mest omdiskuterede havnebassin.

Sådan kaldte havnebestyrelsens formand, Erwin Andresen (SP) Sydhavn, da han i torsdag var med til indvielsen af den nye kontorbygning, som havnen har opført og lejet ud til Reese Marin.

Blandt talerne var også tidligere direktør i Søfinans og formand for Kgl. Dansk Yachtklub Hans Christian Hansen, som er god ven af Henrik Reese. Han havde fået til opgave at smelte det røde tovværk, der i dagens anledning gjorde det ud for den røde snor.

Gennem mange år var der diskussioner om Sydhavns fremtid, indtil Aabenraa Havn i 2016 besluttede at opfylde en mindre del af havnebassinet og udnytte resten til kommercielle formål.

Dermed var der åbnet mulighed for, at en af landets førende bådforretninger, Reese Marin i Aabenraa, kunne få et nyt og præsentabelt hjemsted på havnens sydlige kaj.

Her har Reese Marin lejet den store hal af havnen, og Aabenraa Havn har opført en kontorbygning ved siden af og lejet den ud til Reese Marin.

Henrik Reese, der driver firmaet sammen med sønnen Kasper og kompagnonen Michael Hohmann, viste med glæde lokalerne frem for de mange gæster fra ind og udland.