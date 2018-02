Højere priser generelt har opvejet en dårlig høst for de sønderjyske landmænd. Det er en af konklusionerne i LandboSyds netop offentliggjorte årsrapport for 2017, der også viser det største overskud i mange år. Det har dog en helt særlig forklaring.

Sønderjylland: De sønderjyske landmænd fik i 2017 en højere pris for deres produkter. Til gengæld blev høsten ikke for god. Samlet set er det dog blevet lidt lettere at være landmand, end det har været, og det er det, formanden for LandboSyd, Mogens Dall, hæfter sig ved i den årsrapport, der netop er landet hos de 749 aktive medlemmer af den sønderjyske landboforening. Også for LandboSyd har det været et af de gode år, når man ser på bundlinjen. Her er der et overskud efter skat på 7,126 millioner kroner. Det er væsentligt højere end 2016-plusset på 1,516 millioner, men det har nu en ganske særlig forklaring. I januar i fjor kunne bestyrelsen nemlig offentliggøre, at man havde solgt sit hovedkvarter på Peberlyk i Aabenraa til naboen, Sydbank, for i stedet at rykke ind i lejede lokaler hos Sønderjysk Forsikring på Jens Terp-Nielsens Vej.

Regnskabet for 2017

Omsætning: 81,26 mio. (75,0).

Resultat efter skat: 7,127 mio. (1,516).

Egenkapital: 29,33 mio. (22,2).

Der er i 2018 budgetteret med en omsætning på 80,2 mio. og et overskud efter skat på 1,451 mio.

Årsregnskabet har været omkring bestyrelsen, men skal også godkendes på generalforsamlingen, som finder sted tirsdag 6. marts klokken 19 på Gråsten Landbrugsskole. Tallene i parentes er fra 2016

Salg styrker egenkapital Parterne ønskede dengang ikke at offentliggøre købssummen, men af regnskabet fremgår, at salget har påvirket overskuddet med 6,9 millioner kroner, ligesom LandboSyd ikke længere har nogen langfristede gældsforpligtelser. I 2016-regnskabet var der et udestående på den post på 16,88 millioner kroner. - Salget af vores domicil betyder, at vi har styrket egenkapitalen markant, og det er et godt grundlag for at kunne investere i fremtiden og tiltrække dygtige medarbejdere. Det er til gavn for medlemmer og kunder, siger Mogens Dall i en pressemeddelelse, der er sendt ud i forbindelse med årsrapporten. Her lægger administrerende direktør Anders Andersen, der i maj afløste den fyrede Klaus Andersen på posten som øverste chef for de 130 medarbejdere, vægt på, at det er lykkedes landboforeningen at fastholde antallet af medlemmer, selv om markedet generelt er faldet. Det er blandt andet sikret ved en ringekampagne i efteråret, der gav 25 nye medlemmer.