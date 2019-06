Kys og kram: Kontanthjælpsmodtagere besejrede Alpe d'Huez

18 af de 21 kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i årets Unge på Toppen, vendte søndag hjem efter at have besejret Alpe d'Huez. At ikke alle var med, skyldes, at nogle allerede har fået arbejde. Og alt tyder på, at det også nok skal lykkes at få hovedparten af de øvrige i gang.

Aabenraa: Kan man klare at cykle 1500 kilometer fra Danmark ned gennem Tyskland og Frankrig for at slutte på toppen af det legendariske Tour de France-bjerg Alpe d'Huez, er der meget, man kan klare.

Turen til Alpe d'Huez er vigtig, men der er en grund til, at de unge har brugt tre dage om ugen i praktik og to på at cykle. Vi er ekstremt fokuserede på, at de skal ud på arbejdsmarkedet bagefter, og her giver det os mange muligheder, at vi nu har 40 lokale virksomheder med.

Maia Beydon var glad for at se sønnen Hassan igen, mens Lukas Riedel blev modtaget af sine forældre og sin lillesøster, efter de begge havde klaret strabadserne i det franske. Foto: Kim Holm

I gang med 9. klasse

28-årige Maia Beydon var hurtig til at spotte sønnen Hassan på 11. De to har aldrig været væk fra hinanden i så lang tid før. Men det gik. Ligesom alt det andet jo er gået.

- Man kan alt, hvad man tror på, man kan, har Maia Beydon lært af de godt fire måneder, hun har været en af de 21 deltagere i Unge på Toppen 3.

Hun kunne ikke sige sig fri for at være lidt stolt over at have klaret det berygtede bjerg på to timer og otte minutter.

- Jeg var helt sikker på, jeg skulle gå op, men jeg cyklede hele vejen. Med pauser selvfølgelig. Det var vildt varmt, så der var lige brug for to minutter i skyggen, forklarede den 28-årige aabenraaer, der havde været på kontanthjælp et halvt år, inden hun kom med i projektet, "fordi jeg havde lidt udfordringer, som jeg lige skulle have lidt hjælp til", som hun formulerer det.

Nu skal hun efter sommerferien i gang med at tage 9. klasse på VUC, så hun kan få opfyldt drømmen om en dag at blive tandklinikassistent.