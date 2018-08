Kvinder skærmede kvæstet mand for katastrofeturister: Vis nu respekt!

Malene Madsen og Cassandra Feddersen forstår ikke, hvorfor folk er så nysgerrige, når der er sket en ulykke. De håber, at de med deres opråb kan få folk til at tænke sig om. Foto: Claus Thorsted

Onsdag følte to SOSU-assistentelever sig nødsaget til at skærme for nysgerrige blikke med et tæppe, mens en mand blev behandlet efter en trafikulykke. Det burde ikke være nødvendigt, mener de og appellerer til, at folk viser respekt. Samme budskab kommer fra ambulancechef i Ambulance Syd.

Aabenraa: Vis nu respekt. Sådan lyder budskabet fra 24-årige Cassandra Feddersen og 20-årige Malene Madsen, som begge går på Social-og Sundhedsskolen i Aabenraa, hvor de er ved at uddanne sig til SOSU-assistenter. Onsdag formiddag var de vidne til en episode ved havnen i Aabenraa, som har rystet dem. I krydset ved Møllemærsk og Søndre Havnevej fik en mandlig bilist et ildebefindende og kørte galt ved Reese Marins tidligere udstillingsplads. Mandens tilstand krævede behandling fra ambulancefolk, og i første omgang foregik den lige der på græsplænen, inden han blev hastet med ambulance til Odense. Mens behandlingen stadig stod på, kørte de to kvinder tilfældigvis forbi, fordi de ville ned og gå en tur på stranden. Selvom ulykken i sig selv var et rystende syn, var det mere menneskene omkring ulykkesstedet - og deres opførsel - som stadig sidder i kroppen hos de to kvinder. - Vi så en mand parkere sin varevogn lige ved siden af og gå direkte hen og glo, mens bilisten blev behandlet. Vi kunne tydeligt se, at det var alvorligt, og den kvindelige redder var frustrereret og viftede ham væk, husker Cassandra Feddersen. - Men han bakkede bare lige så stille, mens han blev ved med at glo, supplerer Malene Madsen.

Sigtet for at filme I forbindelse med en voldsom trafikulykke i marts, hvor to mænd fra Uge ved Tinglev blev dræbt, blev en 36-årig mand sigtet for at have taget billeder fra ulykken og efterfølgende lagt dem ud på de sociale medier. Politiet sigtede vedkommende for overtrædelse af en paragraf i straffeloven om videregivelse af billeder af personer under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis billedet vedrører en afdød person.

Foto: Claus Thorsted Det var en rystende episode for de to kvinder, men det hjalp at få den talt igennem bagefter. Foto: Claus Thorsted

Tænk hvis det var mig Det kunne ikke være rigtigt, mente de to. Derfor greb de et tæppe fra Cassandra Feddersens bil og gik hen for at skærme, så folk ikke kunne kigge forbi. - Det var jo tæt på et trafikeret kryds, og hvis det var mig selv, ville jeg da ikke have, hvis folk stod og gloede, mens jeg lå der helt blottet, siger Cassandra Feddersen. Imens de stod der, oplevede de, hvordan forbipasserende lastbilchauffører var ved at dreje nakken af led for at få et glimt af ulykken, cyklister der stoppede op, og bilister der filmede med deres mobiltelefoner. - Jeg bliver bare så arrig. Hvis det var mig, der lå der med alle mulige instrumenter på kroppen, så ville jeg godt nok blive ked af det. Og tænk, hvis mine forældre så det på Facebook, inden de var blevet underrettet, fordi nogen havde lagt billeder op, siger Cassandra Feddersen. Tilbage til de to kvinders opråb: - Giv nu plads, og vis respekt, også for dem, der er på arbejde. Det handler om sekunder og minutter, og så er det ikke rart at blive afbrudt hele tiden, siger Malene Madsen.