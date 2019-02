Kvinde død efter påkørsel af lastbil i fodgængerfelt

En 86-årig kvinde er torsdag aften død, efter hun torsdag formiddag kom voldsomt til skade, da hun i fodgængerfeltet i lyskrydset ved Opnørhuset midt i Aabenraa blev ramt af en lastbil.

Kvinden var på sin el-scooter på vej over fodgængerfeltet, da ulykken skete.

Kort tid efter uheldet blev kvinden i ambulance kørt til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Ifølge politiet var hun kommet slemt til skade, men torsdag aften kunne Syd- og Sønderjyllands Politi meddele, at kvinden kort efter klokken 20 afgik ved døden. De pårørende er underrettet.

Lastbilen kom ifølge JydskeVestkystens oplysninger nordfra, da uheldet skete.

- Lastbilen kørte over for grønt lys, samtidig med at kvinden på el-scooteren holdt for rødt lys, men pludselig kører hun ud på vejen, hvor hun bliver ramt af lastbilen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.