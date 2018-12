Kommune satser: Stort jordkøb ved Padborg skal sætte gang i udviklingen

Så er der jord til salg. Borgmester Thomas Andresen (V) er glad for, at Aabenraa Kommune nu endelig kan udvide Padborgs erhvervsområde mod vest. Så han håber på, at den købelyst, en række virksomheder har givet udtryk for, også er reel. Foto: Claus Thorsted

Aabenraa Kommune har netop underskrevet slutsedlen på køb af 50 hektar jord lige vest for motorvejen ved Padborg. Det betyder, at man nu endelig kan tilbyde den plads, erhvervslivet har sukket efter. Borgmesteren jubler over handlen.

Padborg: Borgmester Thomas Andresen (V) er svært tilfreds over nu at kunne fortælle, at han på vegne af Aabenraa Kommune netop har indgået en handel med gårdejer Frede Nørgaard. 50,3 hektar jord lige vest for motorvejen ved Padborg er dermed på kommunens hænder, og man kan nu endelig gå i gang med at lade byens driftige transportområde vokse mod vest. Med købet ejer kommunen nemlig i alt knap 90 hektar sammenhængende jord i området mellem Tøndervej og jernbanen, der går lige nord for Lejrvejen. - Både GateDanmark og Padborg Transportcenter siger, der mangler store, sammenhængende jordlodder, så det kan vi nu tilbyde, siger Thomas Andresen. Han oplyser, at salget går i gang allerede fra på onsdag den 19. december, og prisen bliver 90 kroner plus moms per kvadratmeter. - Så håber vi da, der er interessenter, siger han om den kommunale investering, der løber op i et tocifret millionbeløb.

Ejendom følger med Med i købet har Aabenraa Kommune fået Mejerivej 22, der er sælgeren, gårdejer Frede Nørgaard og hans kones ejendom.De behøver dog ikke kigge sig om efter noget andet lige med det samme. De skal ifølge købsaftalen først være ude 1. januar 2020.



JydskeVestkysten har forsøgt at fange Frede Nørgaard for en kommentar til salget, men han har ikke været til at træffe.

Det er det gule område, Aabenraa Kommune netop har købt. Det røde område erhvervede man sig for ti år siden, men det har bare ligget hen på grund af blandt andet manglende vejadgang. Det blå område ejes af Lastas, mens det grønne område viser, hvor kommunen i øjeblikket er i gang med at ændre lokalplanen, så området vil kunne bruges til eksempelvis datacentre. Jorden ejes af private lodsejere. Kort: Aabenraa Kommune

En rivende udvikling Det er Finn Sørensen sikker på, der er. Han er direktør for Padborg Transportcenter, der har knap 100 medlemmer blandt de lokale virksomheder, og han tøver ikke med at kalde nyheden om kommunens jordkøb en tidlig julegave. - Hvis du kigger dig omkring, kan du jo se, der fortsat er en rivende udvikling i gang i Padborg, og jeg er da bekendt med et par stykker, der er ude og kigge på mulighed for jord. Indtil nu har kommunen kun haft nogle mindre jordstykker øst for motorvejen, hvor der også på nogle af dem er restriktioner, fordi de ligger tættere på bebyggelse. Så vi ser frem til, at det her jord kommer i udbud, siger Finn Sørensen.

En ekstra overkørsel? Er der købere, der er klar til at slå til med det samme, vil Aabenraa Kommune anlægge de første veje i området efter ønsker herfra, men ellers går forvaltningen i gang med at forsøge at lave en infrastruktur, så facader og ejendomme kommer til at ligge så tæt ud mod motorvejen som muligt. Det er tanken, at adgang til området skal ske nordfra - altså fra Tøndervej og ned langs den grund, som Lastas allerede har byggeplaner på. - Når vi engang begynder at tage de sydlige arealer i brug, skal vi naturligvis kigge på, om vejforsyningen skal ændres. Om der også skal være tilkørsel fra motorvejsanlægget ved Frøslev, eller om der skal laves den ekstra overgang i forlængelse af Kejsergade, som der tidligere har været talt om, siger Thomas Andresen, der dog ikke har tænkt sig at bruge hverken kræfter eller penge dér, før der er et aktuelt behov. Og det bliver ikke fra Padborg Transportcenter, der vil blive lagt pres på. - Man kan jo komme rundt også med tung trafik, som vejforholdene er i dag. Så dem kan vi sagtens leve med en kortere periode. Man er nødt til også at være realist - der skal sælges noget jord, før man begynder at lave overkørsler, siger Finn Sørensen.