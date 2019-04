Kliplevs fremtid drøftes over en gang aftensmad

Det er nemlig blevet Kliplevs tur til at få en udviklingsplan, og der er også sat penge af på kommunens langtidsbudgetter til at føre nogle af ønskerne ud i livet.

Mandag den 29. april klokken 17.30 er der aftensmad med tilhørende borgermøde i Kliplevhallen.Aftensmanden klares af Kliplev Lokalråd, mens selve borgermødet er startskuddet til en ny udviklingsplan for Kliplev, som Aabenraa Kommune har taget initiativ til. En af de ting, som lokalrådet forestiller sig kan blive en del af udviklingsplanen, er et stisystem, som kan binde de forskellige boligkvarterer i Kliplev bedre sammen.

Aftensmad

Det første skridt på vejen er et borgermøde, som kommunen holder mandag den 29. april i Kliplevhallen. Kliplev Lokalråd vil gerne have så mange folk ud af busken som muligt ved den lejlighed, og derfor begynder mødet allerede klokken 17.30, hvor der serveres aftensmad til de fremmødte. Når selve borgermødet går i gang, er der børnepasning for småbørnsfamilierne.

- På den måde har vi sørget for, at der ikke rigtigt er nogen undskyldning for at blive væk, siger Søren Frederiksen.

Han vil nemlig gerne have flere unge borgere til at engagere sig i Kliplevs ve og vel.

Det er planen, at der på borgermødet skal nedsættes arbejdsgrupper, som kan finde frem til gode ideer på forskellige felter.

En af de ting, som Kliplev mangler, er et fælles samlingssted til familiefester og lignende.

- Vi har hallen og det tilhørende cafeteria, og det er virkelig et velfungerende sted, men der er stadig også mange der mener der behov for at et sted hvor man kan mødes over en kop kaffe og en højskolesangbog, siger lokalrådets næstformand

Han kunne godt tænke sig, at hallen og det nye forsamlingslokale på en eller anden måde kunne drives sammen.

- De behøver ikke rent fysisk at være bygget sammen, men det må være en fordel, hvis de kan samarbejde, siger Søren Frederiksen.