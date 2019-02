Kathrine og Emilie mistede deres søstre - de deler sorg på blog

Sønderborg: Kathrine Tækker fra Sønderborg og Emilie Rindom fra Bov har begge mistet deres søstre.

Kathrine Tækker mistede sin søster i 2016, da hun dengang var 13 år. Hendes 10-årige lillesøster døde af en hjerneblødning, som var uventet.

- Jeg har aldrig i mit liv været under så psykisk et pres, som under min søsters død. Min krop var afkræftet og "ødelagt". Min søsters død var uventet, meningsløs. Min krop var i en konstant choktilstand og det hele var så uretfærdigt. Jeg husker tydeligt følelsen af, at jeg tænkte det var et mareridt. Det hele var nemlig så uvirkeligt, fordi ingen havde set det komme og det kunne bare ikke passe, fortæller Kathrine Tækker.

Mistede tvillingesøster

Emilie Rindom mistede sin tvillingesøster i 2017, da de dengang begge var 15 år. Hendes søster døde efter et kort og meget intensivt kræftforløb.

- Da vi mistede min søster, havde jeg aldrig følt mig mere alene, jeg blev helt tom indeni. De gennemtrængende følelser, som specielt ramte mig på dette tidspunkt, var følelserne af meningsløshed, ensomhed og uretfærdighed. Min krop gik i en slags choktilstand, denne tilstand var jeg nærmest låst fast i, også lang tid efter hendes død, fortæller Emilie Rindom.

Værdsætter livet mere

Pigerne fortæller begge, at de har fået et markant andet livssyn. De savner deres søstre meget, men er meget taknemmelige for livet og værdsætter det mere nu. Deres tab har ændret deres holdninger og livsværdier.

- Når jeg tænker på min søster, får jeg endnu mere lyst til at nyde livet og på vores blog kan vi skrive om svære ting i livet. Et års dødsdagen, fødselsdage, jul og så videre.

- Jeg værdsætter menneskerne omkring mig, som gør netop mit liv til noget helt særligt, fortæller Kathrine Tækker.

Kathrine giver et råd, nemlig at tage en dag af gangen, værdsæt de små ting og lad være med at fastlægge livet, fordi man ved aldrig hvad der sker i morgen.

- Sygdom og død er ikke kun noget, som rammer ældre, selv unge mennesker som min og Kathrines søster blev ramt af dette, siger Emilie Rindom.

Sorggruppen hjælper

Det er snart to og et halvt år siden, Kathrine mistede sin søster. Emilie mistede sin for et år og tre måneder siden. Begge piger fortæller ugeavisen, hvor svært det er at komme videre.

Emilie fortæller, at grunden til, at man aldrig kommer sig over dette, er fordi det et menneske man elsker og holder af, af hele ens hjerte.

- Sorgen over at have mistet hende vil aldrig forsvinde, med årene bliver sorgen måske mildere, men den vil altid være der, siger Emilie Rindom.

Noget, som virkelig hjalp pigerne med at leve med sorgen, var at komme i en sorggruppe.

Det er noget, de kraftigt kan anbefale. De mener, at alle sorgramte burde få tilbuddet om at deltage i en sorggruppe, fordi i en sorggruppe har alle det tilfælles, at de har mistet en. Det var i sorggruppen, Kathrine udviklede sig på det personlige plan.

Hun fandt sit fodfæste, og fik mere motivation for at hjælpe andre sorgramte. Emilie havde samme motivation, derfor startede de bloggen.

Ar på sjælen

Pigernes blog hedder "Ar på sjælen". De navngav deres blog dette, fordi deres tab har sat ar på deres sjæle. - Sorg er ikke noget man kan se. Det er noget, der sætter sig på ens indre sjæl, siger de.

De startede bloggen, efter de havde lært hinanden at kende i sorggruppen. De havde begge haft tanken om, at ville dele deres sorg og hjælpe andre sorgramte.

- Ved at blogge om så sårbart et emne som sorg er, håber vi, at vi kan bryde det tabu, som sorg efterhånden er blevet i vores samfund, fortæller Emilie Rindom.

På deres blog skriver de om de svære ting i livet som ung og sorgramt, men også om forskellige hverdagssituationer og andre ting, man som teenagere er udfordret med. De skriver også om de gode ting i livet, der hjælper dem med at leve livet "sammen med sorgen".

Budskabet med bloggen

Målet er, at fortælle unge, der er i sorg, at de ikke er alene med så sårbar en ting, som at miste en, man elsker meget højt. Budskabet med deres blog er helt klart, at sorg er noget, der kan ramme alle aldersgrupper.

Sorgen er noget der vil følge en resten af livet, da det er ligesom en kærlighedserklæring til den, du har mistet. Sorg er noget, som kan ramme enhver i mindre eller større grad, og pigerne vil med deres blog belyse det svære og tabubelagte emne, nemlig sorgen.

- At være i sorg, er meningsløst og man har til tider ingen livsglæde. Det vil vi gerne have vendt rundt på. så man kan bære sin sorg med glæde.

- Derfor skriver vi om vores følelser, så folk kan blive inspireret og bevidste om, at sorgen er noget, man godt kan bære med sig og leve med. Når vi fortæller, hvad der virker for os i forskellige sammenhæng, kan andre sorgramte få en inspiration og et håb for livet med sorgen, hvilket er vores største ønske, fortæller pigerne Kathrine Tækker og Emilie Rindom. Deres blog kan findes på linket: www.nouw.com/arpaasjaelen Fakta: - Kathrine Tækker er i dag 15 år gammel. - Emilie Rindom er i dag 16 år gammel. - Deres seneste oplæg kom ud den 3. februar 2019 - Mailen for at kontakte pigerne er: Arpaasjaelen@gmail.com