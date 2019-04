- Vi kaster lidt stjernestøv ud over et lokalt opgør, så det bliver lidt ligesom til en kamp i Superligaen, siger Majbritt Friis Hansen, der er afdelingsleder i Sydbank.

I hvert fald når det gælder rammerne. For selvfølgelig er der langt fra Hellevad og serie 5 til Superligaen for slet ikke at skrive de europæiske klubturneringer. Men pokalfodbold er det, Sydbank er hovedsponsor for den landsdækkende turnering, og banken gør derfor kampe rundt omkring i landet til små lokale begivenheder.

HELLEVAD: Det ene hold spiller i serie 5. Det andet bare et niveau højere. Alligevel kommer Hellevad til at dufte af både grillede pølser og lidt topfodbold tirsdag aften.

Stjernestøvet

Konkret betyder det, at spillerne både løber på banen samtidig og med børn i hænderne, holdopstillingerne bliver læst op for tilskuerne før kampstart, ligesom der vil være aktiviteter for de børn, der måtte være på anlægget, når kampen begynder.

Og dem - altså børnene - vil der formentlig være en del af på fodboldbanerne i Hellevad netop på det tidspunkt. Tirsdag er nemlig træningsdag for ungdomsspillerne i byen. Desuden har klubben reklameret for pokalkampen gennem blandt andet de sociale medier i håbet om at lokke lidt tilskuere til. Måske omkring et par hundrede, lyder et forsigtigt gæt hos fodboldformanden i byen.

Peder Holm hedder han.

Det særlige ved pokalturneringer er, at her mødes hold på tværs af niveau, efterhånden støder bedre klubber til, og i sidste ende træder landets superligaklubber ind på scenen. Til den tid er Hellevad og Hjordkær for længst ude af turneringen, men det gør ikke kampen mindre vigtig for spillerne i Hellevad tirsdag aften.

- Det er en særlig kamp for os. Vi har gang i mange gode ting i klubben, og vi har arbejdet på højtryk, siden Sydbank gav os muligheden for at gøre noget ekstra ud af opgøret, siger Peder Holm.