Hver fjerde stopper i utide: Stort frafald på sygeplejerskeskole

Sygeplejejerskeskolen i Aabenraa er fyldt helt op på de nye hold, men skolen kæmper med et for stort frafald.

Aabenraa: Efter sommerferien er sygeplejerskeskolen i Aabenraa klar til at tage imod en stor gruppe nye studerende, der drømmer om at blive sygeplejersker. Der er fyldt helt op på både september- og februarholdene på Campus Aabenraa, og det er UC Syd naturligvis godt tilfreds med.

Derimod er UC Syd ikke så glade for, at antallet af studerende på sygeplejejerskeskolen i Aabenraa, der falder fra, er temmelig højt. I første kvartal 2019 var der et frafald på 26 procent på skolen i Aabenraa, mens der i den tilsvarende periode blot var et frafald på 11 procent på sygeplejerskeskolen i Esbjerg.

- Frafaldet i Aabenraa er for højt, og vi ønsker helt klart, at det bliver lavere, siger Heidi Have, der er institutchef for sundhedsuddannelser på UC Syd.

Frafaldet var også væsentligt højere på Campus Aabenraa i efterårssemestret 2017/2018. Her var der 19 procent, der sprang fra, mens der var 10 procent, som droppede ud i Esbjerg.