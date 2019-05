Hund bed hundelufter og politibetjent: Nu skal den aflives

Rødekro: En hund må lade livet efter en voldsom episode i Rødekro tirsdag aften.

Klokken 19.30 modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand, som havde været ude for at lufte sin hund på Bygmarken i Rødekro, var blevet væltet omkuld og bidt af en anden hund, som havde passeret ham med sin kvindelige ejer.

Politiet kom til stedet og snakkede med den kvindelige hundefører. Pludselig rev hendes hund sig løs og bed en politiassistent tre gange i henholdsvis balle, lår og knæhase, så han efterfølgende måtte behandles på skadestuen.

Ifølge hundeloven skal en hund aflives, hvis den ved et overfald eller ved anden uacceptabel og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden hund. Det er da også det, der kommer til at ske her, oplyser politiet.

- Det er afstemt med indehaveren, at hunden bliver aflivet, siger leder i lokal efterforskning, politikommissær Jens Peter Rudbeck.

Der var ifølge politiet tale om en hund af racen Malinois, som kvinden havde på prøve.