Hjælp museet: Find dine skatte frem

Sønderjylland: Står der stadig et brunt og orange kaffestel bagest i skabet, indeholder pladesamlingen hits fra 60'erne, eller har du en vest af hæklede firkanter liggende? Så er det med at få fundet dem frem og komme til Rigsarkivet i Aabenraa søndag den 22. april.

Her holder Museum Sønderjylland Den Store Indsamlingsdag i sin jagt på effekter til efterårets omfattende tripleudstilling om sønderjyderne i 1960'erne og 70'erne.

- Det væsentligste budskab, vi har, er, at vi skal have folk til at indse, at deres ting har værdi til det her, forklarer Mariann Kristensen og Lisette Juhl Hansen, der er hovedansvarlige for udstillingen.

De efterlyser alt, der kan fortælle historien om en omskiftelig tid, men de efterlyser især billeder, film og musik.

Den ene af de tre udstillinger kommer til at handle om det sønderjyske musikliv, for det var der rigtigt meget af, har de to udstillingsansvarlige fundet ud af, men det er endnu ikke lykkedes dem at opstøve udgivelser af sønderjyske kunstnere.

- Så det vil vi gerne have, ligesom vi gerne vil have noget af den tyske musik, man jo også hørte, siger de.