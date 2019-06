- Jeg har ikke mere at sige end det, man kan læse i regnskabet. Vi har ikke noget specielt, vi ønsker at få kommunikeret ud, sagde Jens Holk Nielsen.

JydskeVestkysten har forsøgt at få direktør Jens Holk Nielsen i tale, men det er trods gentagne forsøg ikke lykkedes. Da Valmont SM A/S sidste år præsenterede et overskud på 26,8 millioner kroner, trods et fald i omsætningen på 61 millioner kroner siden året før, var han heller ikke videre meddelsom.

Et overskud på 26,8 millioner kroner i 2017 blev vekslet til et overskud på blot 41.000 kroner i 2018. Samtidig er omsætningen faldet med 61 millioner kroner og det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede faldet med 75.

- Det handler ikke kun om timelønnen. Det er simpelthen konkurrenceforvridende, at EU ikke har lagt told og afgifter på varer fra Asien, mener Keld Wollbrink, der er bekymret for det drastiske fald i omsætningen, som tilfældet er i det seneste regnskab.

- Vi konkurrerer ikke kun med Europa længere, vi skal også konkurrere med Asien. Det er unfair konkurrence for at sige det på pænt dansk. Alt, hvad vi skal importere af jern, bliver pålagt told og afgifter, siger Keld Wollbrink, som peger på, at store vindmølleproducenter som Vestas og Siemens kan få deres vindmølletårne produceret i lande, hvor der ikke kommer den slags fordyrende omkostninger til.

Problemet skubbes videre

Valmont SM og dens små 500 medarbejdere er ikke de eneste, der er ramt af straf-told. Det gælder flere brancher, fortæller Dansk Industri. Der er situationer, hvor det er for dyrt at importere råvarer og bedre kan betale sig at importere det færdige produkt.

- Det er et resultat af, at der er kommet forskellige former for antidumpingforanstaltninger på stål fra Kina, fordi der er overproduktion dér. Det betyder, at stål, der importeres som råstål fra Kina, bliver pålagt en straf-told, forklarer Peter Bay Kirkegaard, der er seniorchefkonsulent i Dansk Industri, om metalindustriens udfordring.

- Derfor får en kinesisk konkurrent stålet tilsvarende billigere og kan lave det til et vindmølletårn uden at blive ramt af straf-told. Så opstår der pludselig en ulige konkurrencesituation, siger han.

- Straf-told, som man forsøger sig med fra mange sider, også amerikansk, på alle mulige forskellige varer, skubber bare problemet over på andre varer, fastslår Peter Bay Kirkegaard.