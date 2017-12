Google og Apple bruger millioner på arkæologiske udgravninger

KASSØ: Fremtidens datacentre er direkte skyld i, at masser af ny viden om fortiden i denne tid vælter op af jorden i Kassø vest for Hjordkær.

Dansk lovgivning fastslår, at byggegrunde skal undersøges for eventuelle fortidsminder, inden de bebygges, og det er bygherren, der skal betale.

Det betyder, at Google og Apple, som står bag de planlagte store datacentre, i denne tid bekoster arkæologiske udgravninger for mellem 40 og 50 millioner kroner.

Det fortæller arkæolog Per Ethelberg fra Museum Sønderjylland i Haderslev, der har det store overblik over udgravningerne

- Det er et omfattende projekt i betragtning af, at vi almindeligvis kun laver udgravninger for mellem 12 og 18 millioner om året. Disse udgravninger har vi så ved siden af, forklarer han.

Museum Sønderjylland har indtil videre gravet 116 kilometer søgegrøfter og fundet 47 såkaldte jordfaste fortidsminder. Det er blandt andet en urnegrav og et meget velbevaret såkaldt to-skibs-hus fra den yngste del af stenalderen cirka 2400 til 1800 før Kristi fødsel.

- Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi ville finde så meget, siger Per Ethelberg.

- Vi beskæftiger i øjeblikket 30 arkæologer og måske bliver det nødvendigt at ansætte flere, oplyser han.

Den store udgravning ved Kassø betyder, at Museum Sønderjylland har været ude og hyre arkæologer fra andre dele af ladnet.

- Vi har været heldige, at der lige nu er steder, hvor der ikke er så meget byggeaktivitet og derfor ikke så meget brug for arkæologerne, fortæller Per Ethelberg.