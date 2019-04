Glad fodboldformand: - Super, super aften

Hellevad: Ganske vist vandt naboerne fra Hjordkær 2-0. Men alligevel er Peder Holm en endog særdeles glad fodboldformand fra Hellevad.

- Det var en super, super aften, lød hans første og helt umiddelbare kommentar, efter at Hellevad fra serie 5 var sendt ud af den landsdækkende pokalturnering af Hjordkær.

Men resultatet var slet ikke vigtigt. Langt væsentligere var det, at Peder Holms forsigtige gæt på et tilskuerantal ramte helt forbi. I den rigtige retning vel at mærke. 200 håbede Hellevad-formanden at se ved banerne til pokalopgøret. Omkring 350 tilskuere dukkede op, og de mange fremmødte gav blot arrangørerne nogle andre, noget sjovere udfordringer.

- Mine hjælpere kom i den grad på overarbejde, og vi måtte sende biler efter flere øl og pølser, siger en meget tilfreds Peder Holm.

Kampen afgjorde Hjordkær allerede i 1. halvleg på to mål, som Jeppe Clausen scorede. Dagens pokalfighter blev Hellevads Sune Nansen, der fik 500 kroner for sin indsats i hjemmeholdets midterforsvar af Sydbank, der er turneringens hovedsponsor.