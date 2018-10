Sådan reagerede Lissy Petersen på Facebook, da det gik op for hende, at grossistvirksomheden Hjertegarn A/S har besluttet at lukke garnbutikken Ret & Vrang, der ligger på gågaden i Aabenraa og har gjort det i utallige år. Og Lissy Petersen er bestemt ikke den eneste, der begræder beslutningen. Lukningen af Ret & Vrang har affødt usædvanlig mange reaktioner på især Facebook, og ordet øv beskriver meget godt den generelle holdning.

Vælter ind med kunder

For bestyreren af Ret & Vrang, Cindy Møller, har fredagen været en noget speciel dag. Fra butikken åbnede, er det væltet ind med kunder, og det skyldes både, at folk har fundet ud af, at forretningen snart lukker, og at der er ophørsudsalg.

- Det er strømmet ind med kunder hele formiddagen, og det er lige før, at nogen af kunderne står med tårer i øjnene, siger Cindy Møller.

Det mange kommentarer på Facebook er også noget, der har påvirket bestyreren.

- Jeg får helt myrekryb over alle de kommentarer, siger Cindy Møller.

Brancheforeningen Shop i City i Aabenraa er også kede af, at Hjertegarn A/S har besluttet at lukke forretningen.

- Jeg synes, det er trist, og jeg kender mange, der kommer i forretningen. Min svigermor kunne eksempelvis ikke drømme om at handle andre steder, siger Dorthe Bjerrum Hilbig, der er event manager i Shop i City.

- Men jeg håber, at der står nogen klar til at tage over, fortsætter hun.

Årsagen til, at Ret & Vrang i gågaden lukker, er ifølge Hjertegarn A/S, at der ikke længere var økonomi i det samtidig med, at Cindy Møller og hendes medarbejder har besluttet sig for at gå på efterløn.