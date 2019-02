Fuld gas på motionstilbuddene

Med Åben Hal har kommunens foreninger fået deres helt egen udstillingsvindue: borgerne har mulighed for at se, hvad der er på aktivitets-hylderne - og foreningerne får potentielle medlemmer i tale. Også Aabenraa Kommunen vinder på det. For jo flere borgere begynder at dyrke motion i én eller anden form, desto sundere bliver de.