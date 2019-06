Formuen er væk: Turistfart-enke på vej mod konkurs

Manglende udbetaling af feriepenge til 12 tidligere ansatte chauffører har fået 3F til at indgive konkursbegæring mod det, der er tilbage af Sønderjyske Turistfart. Egenkapitalen er blevet spist op på to år.

Aabenraa: Det kom som et chok, da Svend-Erik Monfeldt Hansen, ejer af Sønderjyske Turistfart, døde i februar 2016.

Hans enke, Conny Monfeldt Hansen, stod uforberedt tilbage, men hun trådte til som direktør for at opfylde et af sin mands sidste ønsker: At Aabenraa-firmaet skulle fortsætte uden store forandringer.

Hun forsøgte. Men sidste år måtte hun sammen med sin revisor og rådgiver, Kaj Glochau fra EY i Aabenraa, erkende, at det var klogest at afhænde forretningen. I første omgang betød det, at selskabet ikke bød på taxa-kørslen med specialskolen Fjordskolens elever, som firmaet ellers havde stået for i mange år, og ved årsskiftet blev turistkørslen overtaget af Agerskov Turistfart.