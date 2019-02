12 år i træk har Fleggaard Holding A/S kunnet fremvise fremgang på bundlinjen. Over en halv milliard før skat tjente den store, familieejede koncern i det seneste regnskabsår, hvor også omsætningen blev rekordhøj. For første gang nogensinde rundede den syv milliarder kroner.

Grænsehandel: Hans Frede Fleggaard er en købmand af guds nåde. Hans talent for den gode forretning grundlagde familiedynastiet ved Flensborg Fjord, der de seneste årtier med syvtommersøm har slået Fleggaard-navnet fast som grænsehandlens mester.

For det var ikke kun den gamle, nu pensionerede købmand, der evnede at få to og to til at give fem. Livsværket er blevet lagt i kyndige hænder med tredje generation af familiedynastiet og administrerende direktør Jens Klavsen i spidsen, og onsdag kunne han fremlægge et regnskab, hvor der for 12. år i træk er sat rekord på bundlinjen: 520 millioner kroner før skat.

Dertil kommer, at omsætningen er steget med over en halv milliard kroner og dermed for første gang runder syv milliarder kroner.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med stort set alle vores selskaber. Vi er glade og stolte over det, der er præsteret af alle - det her er ikke noget, man ligger i en hængekøje og skaber, er Jens Klavsens overordnede kommentar til regnskabet.