Fem skoledrenge meldt til politiet for grov mobning af klassekammerat

En dreng på en skole i Aabenraa Kommune er blevet mobbet så groft af fem klassekammerater, at hans forældre har meldt dem til politiet. De fem er tilbage på skolen igen efter en uges bortvisning, mens politiet er ved lægge sidste hånd på efterforskningen af sagen.

Aabenraa: Fem elever fra 7. klasse på en skole i Aabenraa Kommune er blevet politianmeldt for grov mobning af en klassekammerat. Mobningen skal angiveligt have fundet sted gennem et helt år, men det kulminerede for tre uger siden, hvor forældrene til den forurettede dreng meldte de fem drenge til politiet for et groft krænkende overfald. Preben Westh, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Områdecenter Syd, bekræfter, at der foreligger en anmeldelse, og at politiet er i gang med at efterforske sagen. - Vi har afhørt drengene og den forurettede dreng - selvfølgelig sammen med deres forældre og en repræsentant fra de kommunale myndigheder - men mangler stadig at afhøre i hvert fald en enkelt lærer mere, inden vi er færdige. Jeg kan sige så meget, at det er foregået gennem længere tid, det hele er foregået i skoletiden, og der er nogle voldsepisoder som en del af det, forklarer Preben Westh, der af hensyn til den forurettede dreng ikke ønsker at gå i detaljer med anmeldelsen. - Men der er tale om grov mobning og krænkende adfærd, oplyser han.

Det er en ulykkelig situation, og det må ikke forekomme. Det er det desværre i det her tilfælde, og det skal vi gøre bedre. Lars Borst Hansen, skolechef Aabenraa Kommune

Skolen er kendt JydskeVestkysten er bekendt med, hvilken skole mobningen er foregået på, ligesom avisen også kender ordlyden af politianmeldelsen.Af hensyn til drengene og deres familier har avisen imidlertid valgt ikke at bringe de oplysninger.

Bortvist i en uge Da sagen kom til skolens kendskab, blev der straks reageret. Det fortæller Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen. - Det er rigtigt, at det er noget, der er foregået over længere tid, og det må selvfølgelig ikke ske. Men det er vigtigt for mig at sige, at da vi fik informationen, handlede vi med det samme, forklarer Lars Borst Hansen. Blandt andet blev de fem drenge bortvist fra skolen. - Det er en af de sanktioner, man har mulighed for. Det gjorde vi for at sende et kraftigt signal om, at der er foregået noget, som ikke skal foregå, siger skolechefen. En bortvisning må dog kun vare en uge, så eleverne er tilbage i klassen. Om den forurettede dreng også er det, kan Lars Borst Hansen ikke oplyse: - Det kan jeg simpelt hen ikke fortælle uden at komme for tæt på det enkelte barn og de enkelte forældre.

En lang proces Hvad skolechefen kan fortælle, er imidlertid, at der er sat flere ting i gang på skolen og i den klasse, de seks drenge går i. - Der har været holdt forældremøde, som jeg selv deltog i, og vi gør alt, hvad vi kan for at løse det og komme videre. Det her er jo ikke en sag, hvor man bare kan gå ind og skælde ud, og så er det overstået. Det er en lang proces at få skabt god trivsel blandt de her børn igen. Det kommer til at vare, til de går ud af 9. klasse om to et halvt år, siger Lars Borst Hansen.