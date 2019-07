Farvel til Liebesallé: Bliver lyst op under ringriderfesten

Aabenraa: - Det er et stykke kultur, der forsvinder.

I ringriderkomitéen er der ingen tvivl om, hvad det kommer til at betyde, når poppeltræerne efter planen forventes at blive fældet i august. Derfor har komitéens bestyrelse også besluttet at bruge penge på at få hele alléen oplyst under de kommende dages ringriderfest.

- Vi stod hernede for 14 dage siden og kiggede på alléen, da solen ramte den og tænkte, at den skulle lyses op en sidste gang. Jeg kan mindes, at en del af den har været oplyst før, og da vi havde hørt om den planlagte fældning, tænkte vi, at vi kunne gøre det en sidste gang som vores gave til byen og give et indtryk af, hvordan den har taget sig ud, fortæller Matthias Andresen, som er kasserer i ringriderkomitéen.

25 store projektører er lagt ned mellem poplerne og vil fra fredag til mandag mellem klokken 22 og 03 lyse alléen op.

- Det ser rigtig godt ud. Da vi testede det forleden aften, fik elektrikeren kuldegysninger af det smukke syn, siger Matthias Andresen.