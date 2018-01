Faglært arbejdskraft er svær at skaffe

Virksomhederne i Aabenraa Kommune har i stigende grad svært ved at skaffe arbejdskraft. Karrieremesse var en succes, men det virker ikke nu og her.

- Ude i virksomhederne frygter man, at det i sidste ende kan blive nødvendigt at sige nej til ordrer. Men indtil videre løber man bare lidt stærkere for at følge med, siger Helle Malene K. Olesen.

- Tidligere har det været muligt for danske virksomheder at rekruttere arbejdskraft i Tyskland og Polen. Men nu går det rigtigt godt i både Tyskland og Polen, og det betyder, at vi skal endnu længere væk for at finde arbejdskraft, tilføjer hun.

- Der er mangel på arbejdskraft indenfor alle brancher. Det er faktisk en generelt udfordring, siger Helle Malene K. Olsen, der er direktør for Business Aabenraa.

AABENRAA: Danske virksomheder efterspørger nye muligheder for at få udenlandsk arbejdskraft til landet. Det kniber nemlig med ledige danske hænder, og den tendens gør sig også gældende i Aabenraa Kommune.

Ifølge opgørelsen fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd, havde Aabenraa Kommune en ledighedsprocent på 3,9 i november i fjor.Opgjort i rene tal svarer det til 1016 fuldtidsledige, Til sammenligning var ledighedsprocenten i Tønder Kommune 3,3 og i Sønderborg var den 3,8. For landet som helhed var ledighedsprocenten på 4,1 i november.

Karrieremesse

Business Aabenraa og Aabenraa Kommune afviklede i efteråret en karrieremesse, hvor lokale virksomheder fik mulighed for at præsentere sig for de unge.

- Karrieremessen har givet konkrete kontakte mellem virksomheder og de unge, men på den lange bane skulle karrieremessen gerne betyde, at flere unge bliver i området og uddanner sig til job her i området, understreger Helle Malene K. Olsen.

Finn Sørensen, der er direktør for Padborg Transportcenter var begejstret for karrieremessen og håber at kommunen gentager succesen til næste år.

- Lige nu har her er det først og fremmest i servicefagene, vi mangler arbejdskraft her i Padborg. Det er især mekanikere og lastvognsmekanikere, det kniber med, siger han.

- Når det gælder kontoransatte, har jeg ikke indtryk af, at der mangler nogen, men vi skal hele tiden søge for at finde de rette, tilføjer han.

John Christensen, der er formand for Aabenraa Erhvervsforening nævner produktionsvirksomheder og brancher som IT og logistik som de steder, hvor manglen på arbejdskraft i øjeblikket er størst.

- Vi skal gøre området mere attraktivt, hvis vi skal have folk med lange og mellemlange uddannelser til at flytte hertil, men det synes jeg også, at Aabenraa Kommune er godt i gang med, siger han.