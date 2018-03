Et år efter: Politiet opgiver at opklare mystisk dødsbrand

For over et år siden blev en 33-årig syrisk mand slået ihjel og dernæst sat ild til i en lejlighed på Høje Kolstrup. Politiet har nu opgivet at opklare sagen.

Efterforskningen viste også, at der var blevet sat ild til liget af den 33-årige mand.

- Vi kan med sikkerhed konstatere, at den 33-årige blev dræbt, inden der blev sat ild til hans lejlighed, sagde den daværende efterforskningsleder, Bent Thuesen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, til JydskeVestkysten en uge efter branden.

Den 33-årige Behzad Hussain Benaf blev fundet død i sin lejlighed nytårsdag 2017, efter at brandvæsenet havde slukket en brand på adressen om aftenen. I første omgang vurderede politiet, at der formentlig intet mistænkeligt lå bag dødsbranden, men den efterfølgende efterforskning viste noget andet.

Høje Kolstrup: Med mindre der uventet skulle dukke nye oplysninger op, så bliver det aldrig opklaret, hvem der dræbte en 33-årig syrisk mand for mere end et år siden i en lejlighed på Damms Teglgård i Aabenraa-bydelen Høje Kolstrup.

Ingen beviser

Efterfølgende arbejdede politiet ud fra en teori om, at gerningsmanden eller gerningsmændene satte ild til lejligheden for at sløre eventuelle spor, og der har da også været sigtede i sagen.

- Der er to personer, der har været sigtet i sagen, men der kunne ikke føres bevis mod dem, siger Klaus Meinby Lund og tilføjer, at der også har været tre andre mistænkte personer i sagen, men det førte ikke til sigtelser.

Ifølge den daværende efterforskningsleder, Bent Thuesen, har der under branden været så varmt inde i lejligheden, at det kunne tyde på, at gerningsmanden eller gerningsmændene har sat ild til flere steder. Derfor ledte politiet også efter spor fra brandbare væsker, men intet har kunnet føre politiet frem til en drabsmand.

Som situationen er lige nu, har politiet stoppet al efterforskning i sagen. Da det er en drabssag, kan den dog blive genoptaget.

- Der skal dog komme nye afgørende spor i sagen, hvis den skal genoptages igen, siger Klaus Meinby Lund.