Efter slumlejren: Kommunen udvider tilsyn i Padborg

Aabenraa Kommune vil nu bruge omkring 100.000 kroner årligt på uanmeldte besøg hos vognmændene i Padborg. Målet er at undgå endnu en sag om chauffører, der bor i området under uhumske forhold.

- Det er en balancegang, for vi vil ikke slå transportfirmaerne oven i hovedet med kontrol, men vi skal finde de sorte får, understreger Philip Tietje (V), der er formand for Aabenraa Kommunes vækstudvalg.

Baggrunden er, at det i fjor blev afsløret, at filippinske og srilankanske chauffører boede bag pigtråd i containere under kummerlige forhold i en slumlejr i Kurt Beier Transports afdeling i Padborg.

Tilfredshed i 3F

Udvalget er nået frem til en model, der betyder, at der vil ske uanmeldte besøg i aftentimerne og i weekender, da det er på disse tidspunkter, man vil kunne træffe chauffører, der bor i transportområdet i modstrid med reglerne.

Der er Jørgen Christensen, brancheleder for transport hos 3F i Aabenraa-Tønder, godt tilfreds med:

- Det er vigtigt for os, at tilsynet sker uden for normal arbejdstid, og at det sker uanmeldt, fortæller han.

Hos Padborg Transportcenter, der er brancheorganisation for de mange transportvirksomheder i området, er der også tilfredshed:

- Kommunen har vores fulde støtte. Det er det helt rigtige at få kontrolleret forholdene. Vi vil gerne være med til at identificere, hvor der kunne være problemer. Men jeg tror ikke, at der findes flere sager i Padborg af den type, vi så i fjor, siger Finn Sørensen, der er direktør for Padborg Transportcenter.

Aabenraa Kommune har afsat 100.000 kroner til opgaven med at føre tilsyn med transportvirksomhederne. Det betyder, at omkring 20 virksomheder vil få et besøg om året.

Den nye kontrolordning skal evalueres allerede til foråret.