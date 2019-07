Efter nyt foie gras-stormvejr: Sønderjysk gourmetrestaurant dropper tvangsfodrede fugle

Debatten om foie gras er blusset op igen, efter at Torvehallerne i København forbød en af deres stadeholdere at servere foie gras på grund af kritik fra kunder. Foto: Reimar Juul / Scanpix Danmark

Den delikate spise foie gras er igen kommet til debat, og senest har SF foreslået at forbyde foie gras i Danmark. Flere lokale restauranter har for længst pillet foie gras af menukortet, og Restaurant Bind i Kruså vil efter den seneste opblussen heller ikke længere servere spisen.

Dyrevelfærd: Foie gras skal af menukortet. Det mener SF, der vil forbyde den franske delikatesse i Danmark, og det samme mener tre lokale restauranter i Syd- og Sønderjylland, efter at debatten om foie gras igen er blusset op. - Vi har ferielukket lige nu, men når vi åbner igen, piller vi det væk på grund af debatten. Der er nogen, der kan lide det, og andre synes, at det er forkert. Sådan er det med dyrevelfærd, siger Christian Bind, der er køkkenchef og ejer af Restaurant Bind ved Kruså. Debatten er opstået efter, at lederen af Torvehallerne i København for nylig valgte at forbyde en af sine stadeholdere at servere foie gras, der direkte oversat betyder fed lever. Foie gras er nemlig en gåse- eller andelever, hvor dyret i sin sidste tid inden slagtning bliver tvangsfodret via et 20-30 centimeter langt rør eller plastikslange, der bliver presset ned gennem spiserøret til mavesækken på dyret. På den måde kan man overfodre dyret langt mere, end det ellers ville have spist, så leveren bliver op til 12 gange større end en normal lever.

Foie gras Produktionsmetoden med tvangsfodring har været kendt helt siden antikken, hvor egypterne brugte den.

Størstedelen af verdens foie gras-produktion bliver produceret i Frankrig, Belgien, Bulgarien, Spanien og Ungarn.

I Frankrig er foie gras en nationalret, og Frankrig er derfor også den klart største aftager af foie gras-produktionen.

Stadig stor efterspørgsel på foie gras I Danmark er det blevet forbudt at producere foie gras. Det er dog ikke forbudt at servere det, og det er altså det, som SF nu vil lave om. En debat, som restaurantejer Christian Bind fra Restaurant Bind har det lidt svært med. - Man kan diskutere frem og tilbage, men dyrene bliver tvangsfodret. Det kan man ikke komme udenom, og det er jo dyreplageri. Vi har haft det på menukortet indtil nu, fordi der er stor efterspørgsel på det, siger han. Hvis en kunde kommer og vil holde et selskab hos Restaurant Bind, hvor han vil have foie gras, afviser Christian Bind dog ikke at servere det. - Så er det kundens ansvar. Han kender til debatten og vil alligevel have det. Jeg har lavet mad i 40 år og vil ikke lave alting om hele tiden. Det er første gang, at jeg laver noget om, for hvad bliver det næste? Man kan jo blive ved at finde noget, der er problematisk. Men her har vi taget konsekvensen, siger han.

Fløj af menukortet for år tilbage På Blåvand-restauranten Chhat Food & Wine har man tidligere haft foie gras på menukortet, men det er ikke længere tilfældet, da de ikke vil have ænder, der bliver stopfodret, oplyser ejer Henrik Poulsen. Det samme er tilfældet på Hjerting Badehotel, hvor foie gras blev pillet af menukortet for nogle år siden. - Jeg har en kraftig holdning til det, fordi det ikke sker under normale omstændigheder. Dels er der det dyreetiske spørgsmål, som jeg ikke bryder mig om, og derudover har vi for ikke så lang tid siden fået bronzemærket i økologi, hvor vi påtager os ansvaret for gode råvarer, men også dyrevelfærd, siger forpagter og ejer Søren Pilegaard. Han er dog ikke sikker på, at et generelt forbud mod foie gras er vejen frem. - Det er op til restauratører, hvilken vej man vil gå, og så må man leve med, at det kan ende ud i en shitstorm. Jeg synes, at der findes mange gode alternativer. Vi tænker meget over, hvordan dyrene har haft det og at stikke rør ned i halsen på en gås, det er ikke vejen frem, siger Søren Pilegaard.