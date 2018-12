Jobprojektet Unge på toppen i Aabenraa Kommune er blevet så stor en succes, at der nu bliver lavet en dokumentar om de unges vej til at blive selvforsynende.

Aabenraa: Jobprojektet Unge på toppen er ikke kun noget, man er glad for i Aabenraa Kommune. Det specielle projekt, der blandt andet har sendt en gruppe kontanthjælpsmodtagere på cykel til toppen af Alpe d'Huez, har nu fået så megen bevågenhed, at det er blevet besluttet, at der skal laves en tv-dokumentar på ni afsnit om det næste hold Unge på toppen. Det er noget, som tovholderne bag projektet ser frem til. - Det betyder, at det ikke kun er os, der synes, at det er verdens sejeste projekt, og så er det et dygtigt produktionsselskab, der skal lave programmerne, siger Thomas Sonne-Schmidt, der er selvstændig konsulent og ansvarlig for Unge på toppen. - Samtidig vil dokumentaren også være med til at sætte Aabenraa på danmarkskortet, supplerer Camilla Pedersen, der er projektkoordinator på Aabenraa Jobcenter og dybt involveret i Unge på toppen. Det er Wasabi Film, der skal lave dokumentaren om de unges vej til enten at komme i uddannelse eller få et arbejde, og de ni afsnit skal efter planen sendes på TV Syd til efteråret næste år.

Jeg synes, det har været en kæmpe succes, og vi har opnået nogle fantastiske resultater. Camilla Pedersen, projektkoordinator på Aabenraa Jobcenter

Unge på toppen Projektet Unge på toppen skal aktivere et hold af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at bestride et job eller gennemføre en uddannelse med succes.Deltagerne skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik.Projektet slutter af med, at de unge cykler til Alpe d'Huez i Frankrig, og at de derefter fortsætter i enten job eller uddannelse.

Imponerende resultater Unge på toppen, der er et projekt, hvor unge på uddannelses- eller kontanthjælp skal gennem et forløb med fysisk træning, personlig udvikling og virksomhedspraktik og slutte af med en cykeltur til toppen af Alpe d'Huez, startede i 2017 med det første hold. Af de 19 deltagende unge er de 17 ude af offentlig forsørgelse og enten i arbejde eller under uddannelse. - De to sidste er der snor i, og de er i beskæftigelse næste år, siger Thomas Sonne-Schmidt. I år var der også 19 unge, der deltog i Unge på toppen. Her blev projektet ikke afsluttet med en cykeltur fra Aabenraa til Alpe d'Huez, men i stedet gik turen på cykel til Skagen. 14 af de 19 unge er i dag ude af offentlig forsørgelse, og det ser også fornuftigt ud for de sidste fem. - De sidste fem er der lagt planer for. To starter i uddannelse til februar næste år, mens de sidste tre er i et såkaldt afklaringsforløb, der skal være med til at finde den rette hylde for dem, siger Camilla Pedersen, der betragter jobprojektet som en stor succes. - Jeg synes, det har været en kæmpe succes, og vi har opnået nogle fantastiske resultater, siger hun. - Det har været en fantastisk oplevelse at se så mange mennesker lykkes. Mange af dem har været dybt begravet i problemer, og i dag er de selvkørende, supplerer Thomas Sonne-Schmidt.

Nyt hold på vej En del af successen med jobprojektet er også, at efter projektets afslutning bliver der fortsat holdt øje med de unge mennesker. - Hvis de vælter, så er vi der og finder en anden løsning. Hvis en person er kørt sur i et job eller uddannelse, så griber vi dem og laver en ny plan, inden de kommer på kontanthjælp igen. Det er også vigtigt for virksomhederne at vide, at der bliver fulgt op og holdt øje med dem, siger Thomas Sonne-Schmidt og tilføjer, at man lige nu har et samarbejde med 30 forskelligartede virksomheder. Nu gælder det så Unge på toppen 3, og der er allerede holdt informationsmøde om næste års projekt, der begynder til februar. - Vi skal have samlet et hold på op til 25 borgere, der lige nu er på uddannelses- eller kontanthjælp, siger Camilla Pedersen. De kan se frem til at blive en del af en tv-dokumentar i ni afsnit.