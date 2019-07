Heldigvis var de fleste af Frederik Kjær fugle i mobile bure, fordi burene skal kunne komme ud for at blive højtryksrenset. Og til de seks stationære volierer, som branden tog, havde han transportkasser nok, så alle fugle kunne reddes ud. Foto: Claus Thorsted

Frederik Kjær, der havde over 400 eksotiske fugle på sin forretningsadresse på J. Schilgen Vej 7, da stedet brændte ned til grunden, håber at kunne bygge nyt et andet sted. Hans webshop med dyrefoder og tilbehør er fysisk rykket ind hos Ohl Logistics i Padborg.

Tinglev: Det sort/hvide skilt, der fortæller, at her bor Tukan Pet Products, hænger uskadt. Men det er også det eneste, der er, som det var før mandag aften den 29. april i år. Bygningerne på J. Schilgen Vej 7 i Tinglev, hvorfra Frederik Kjær drev sin forretning med køb og salg af eksotiske fugle og en webshop med dyrefoder og tilbehør, ligger i ruiner. Han var straks på pletten, da han først på aftenen hørte om branden, og da det to timer senere stod klart, at hans del af lageret ikke stod til at redde, fik han med god hjælp de over 400 fugle - primært papegøjer - bragt i sikkerhed. Varelageret gik op i røg.

Alt var under kontrol Selv om pulsen naturligvis var høj, da ilden åd sig tættere og tættere på Frederik Kjær lejemål, så foregik evakueringen af de mange fugle forholdsvis roligt.- I de to timer, hvor vi stadig troede, at brandfolkene ville få ilden under kontrol, var der jo tid til at forberede det, hvis det ikke skulle lykkes. Så jeg havde transportkasser klar til de eneste seks volierer, der ikke var mobile, og så var der 15-16 mand, der hjalp til, forklarer fuglehandleren, der i kampens hede kun glemte nogle papirer på fuglene på sit skrivebord:



- De har taget noget tid at genskabe, men heldigvis lå de fleste af mine papirer i en brandsikker boks, så de blev kun lidt fugtige.

Foto: Claus Thorsted Bortset fra papirer på nogle af fuglene fik Frederik Kjær reddet alt vigtigt ud fra lageret og sit kontor, da bygningerne 29. april brændte ned til grunden. Foto: Claus Thorsted

Fugle venter stadig Fuglene opholder sig stadig på en privat, midlertidig adresse, men Frederik Kjær håber, der snart findes en løsning på, hvad der skal ske med den del af forretningen. - Jeg skal dog lige have fundet ud af, i hvilket omfang jeg kan regne med forsikringen, så jeg ved, hvad økonomien i det er, inden vi går videre, forklarer han og venter en afklaring på det spørgsmål inden for kort tid. Planen er at bygge nyt, der er skræddersyet til formålet, for med eksport af fugle til Mellemøsten og Asien stilles der blandt andet krav om, at de kan komme i karantæne.

Foto: Claus Thorsted Frederik Kjær har naturligvis fugle på privatadressen på Todsbølvej, men hovedparten af de over 400 fugle, der udgør forretningen, er lige nu et andet sted, mens han finder ud af, om økonomien rækker til at bygge helt nyt til dem. Foto: Claus Thorsted

Lager er udliciteret Til gengæld har han måttet opgive webshoppen, som den var. Det kunne ikke lade sig gøre at finde egnede lokaler så tæt på børnefamiliens bopæl i Todsbøl, at han og hustruen ville kunne få en hverdag til at hænge fornuftigt sammen, så her har det været nødvendigt at tænke ud af boksen. Det har betydet, at Tukan Pet Product er flyttet på hotel - lagerhotel - hos Ohl Logistics A/S i Padborg. - Så de styrer nu alt i forhold til lager og logistik i forhold til at modtage varer og få dem sendt ud, forklarer Frederik Kjær, der dermed kan klare sin del af arbejdet med bare en bærbar computer og en telefon: - Det giver en vis frihed at kunne passe forretningen alle steder fra, og er der noget, de er i tvivl om i Padborg, kan jeg jo hurtigt være dernede. De er nu kommet hurtigt efter det, og jeg tror, vi i løbet af et par uger får det hele på plads. I denne uge kommer der fire forsendelser ind, hvoraf den ene er to lastbiler med varer.