Driftig købmand er Årets Felstedborger

Borgerne i Felsted har i den grad taget byens nye Spar-købmand til sig. Karim Niazi har kun været i butikken i lidt over et år, men på den korte tid har han alligevel udrettet så meget, at han kan kalde sig Årets Felstedborger.

Spar-købmand Karim Niazi har haft et flot 2017. Efter at have overtaget tøjlerne i Felsteds eneste dagligvarebutik sidst i 2016, har han i den grad skabt positiv udvikling, så butikken nu blomstrer. Det har givet genlyd blandt Felstedborgerne, der derfor har kåret ham til Årets Felstedborger. Prisen gives til en person, som har haft en særlig betydning for Felsted i det forgangne år eller over en årrække. Indstillingerne fra Felstedborgerne selv efterlader ingen tvivl om, at købmanden er vellidt i landsbyen. "Karim har, i den periode han har haft ansvaret for Spar-butikken, formået at få godt gang i handlen igen efter en del sløve år. Han har blandt andet set, at der var brug for en optimering af delikatessen og af bagerafdelingen. Samtidig er han meget synlig i butikken, og han hilser altid, når man møder ham i butikken," lyder det i en af indstillingerne, som også kalder Karim Niazi meget hjælpsom, når der skal skaffes varer til den månedlige fællesspisning. Endelig er han altid klar med en frisk bemærkning. "Ovenstående giver troen på, at der også i fremtiden vil være en Spar-butik i Felsted, afsluttes indstillingen.

Lokal opbakning En anden skriver, at det altid er en fornøjelse at møde butikschefen. "Han er både i godt humør og hjælpsom, selv når man forstyrrer ham i arbejdet," lyder det indstillingen, som samtidig roser købmanden for engang at have givet 10 procent af omsætningen en hel søndag, så der kunne genskaffes en hjertestarter ved Damms gård. Hovedpersonen selv er rørt over prisen. - Jeg er glad for alle Felstedborgerne, som har taget rigtig godt imod mig. Her støtter man lokalt, man hjælper lokalt, og man er der for hinanden her i byen. Der sker mange aktiviteter i forhold til, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg har arbejdet tidligere. Dem står vi fælles om, og jeg håber, at vi også fremadrettet vil hjælpe hinanden, bakke op og støtte lokalt, siger Karim Niazi. Afgående formand i borgerforeningen, Hans Jørgen Nissen, afslører, at Karim Niazi også har taget en ting til sig, som må siges at være ret imponerende. - Karim er fra Afghanistan, men han er efterhånden begyndt at forstå den danske selvironi. Det er noget af en bedrift, siger Hans Jørgen Nissen.