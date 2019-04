Mindretallets hovedorganisation har planer om at holde den europæiske sangkonkurrence for mindretalssprog, LIET International, i Aabenraa i anledning af Genforeningen 2020.

Godt nok er det ikke den helt store Eurovision Song Contest, men den mindre LIET International, en europæisk sangkonkurrence for mindretalssprog. Folk kan alligevel se frem til en lige så stor musikalsk oplevelse, fortæller Uffe Iwersen, kulturkonsulent for mindretallets hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

Et europæisk perspektiv

Han er projektleder i BDN's bestræbelser på at arrangere sangkonkurrencen i Aabenraa til næste år i anledning af Genforeningen 2020. Selve konceptet er lige som det mere kendte Eurovision, men kunstnerne synger bare på mindretals- eller regionalsprog. Eksempelvis kan der være deltagelse fra catalanerne fra det nordøstlige Spanien, rætoromanerne fra Schweiz, aromunerne fra Albanien eller sågar sønderjyderne. Sidste år deltog 14 forskellige sprog.

- Vi prøver at få 20 kunstnere med næste år, fordi det rimer godt på 2020, siger Uffe Iwersen.

BDN har allerede fået tilsagn om, at organisationen kan gå i gang med at arrangere. Det glæder Uffe Iwersen, der mener, LIET International vil passe som fod i hose med alle de andre markeringer i anledning af 100-året for genforeningen.

- Vi som tysk mindretal fejrer selv fødselsdag, og så kan vi fejre 100 års fredelig sameksistens her i grænselandet. Det er godt at få et europæisk perspektiv på hele jubilæumsåret, og en konkurrence som den her viser den sproglige og kulturelle mangfoldighed i hele Europa, siger han og tilføjer i øvrigt, at Liet er det vestfrisiske ord for sang.